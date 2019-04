Hé lộ khẩu cung dài 11 trang của Đoàn Thị Hương

Đoàn Thị Hương đã theo đuổi giấc mơ trở thành người nổi tiếng. Song những gì đã xảy ra hoàn toàn không phải điều cô từng nghĩ tới.

Hương cuối cùng đã trở thành tâm điểm quốc tế với biệt danh "cô gái LOL" sau cái chết cho công dân Triều Tiên tên Kim Chol tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 13/2/2017. Người này được cho là Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, dù Bình Nhưỡng chưa từng thừa nhận điều đó.

Song theo khẩu cung của Hương tại cơ quan điều tra Malaysia mà Asahi Shimbun có được, cô gái 30 tuổi quê Nam Định một mực khẳng định rằng cô bị những người Triều Tiên lừa gạt, lợi dụng giấc mơ nổi tiếng của cô.

Tài liệu dài 11 trang ghi lại lời khai của Hương với các điều tra viên trong 8 tiếng đồng hồ.

Cuộc gặp với "nhà quay phim Hàn Quốc"

Theo tài liệu này, sự việc bắt đầu từ cuộc gặp của cô với một người có biệt danh là "Mr. Y". Người này tự xưng là nhà quay phim cho một chương trình hài đến từ Hàn Quốc, nói với Hương rằng anh ta sẽ giúp cô nổi tiếng.

Ông Kim Jong Nam (trái) trong một tấm ảnh chụp tại Paris tháng 6/2016 và Đoàn Thị Hương, mặc chiếc áo có in chữ "LOL", trong tấm ảnh selfie một ngày sau vụ tấn công ở sân bay Malaysia. Ảnh: Asahi.

"Anh ta (Mr. Y) chỉ tôi cách thực hiện một video gây bất ngờ (cho người khác) và nói người đàn ông sẽ tới sau đó là một diễn viên mới mà công ty thuê", Hương kể lại. "(Mr. Y) nói công ty thuê diễn viên đó để video đạt hiệu quả cao hơn và để đăng nó lên YouTube".

"Diễn viên" đó thực tế là người được cho là Kim Jong Nam.

Mr. Y đề cập đến việc sử dụng một diễn viên dường như là vì ban đầu Hương tỏ ra do dự, không muốn thực hiện trò chơi khăm với một người bất kỳ trong đám đông không hay biết gì.

Hương cho biết Mr. Y đã tặng quà cho cô như một cách để khích lệ và giúp cô cảm thấy tự tin.

"Anh ta đưa tôi một chiếc áo khoác màu hồng và nói rằng công ty sẽ trả tiền cho nó. Anh ta muốn tôi mặc chiếc áo đó trong một video mới", Hương nói, theo bản khẩu cung.

Hương cũng cho biết Mr. Y đã đưa cô đến một quán karaoke và một nhà hàng Hàn Quốc. Và anh ta tặng cô 45 USD làm quà Giáng Sinh.

Camera an ninh tại khách sạn của cô ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là Mr. Y liên tục ôm lấy Hương một cách thân mật. Cô nói rằng Mr. Y đã tỏ ra chiều chuộng cô ngay từ cuộc gặp đầu tiên của họ.

Bảy tuần trước vụ ám sát

Hương lớn lên tại vùng nông thôn Nam Định. Cô từng làm việc tại các câu lạc bộ đêm, xuất hiện trong các chương trình tìm kiếm tài năng trên tivi cũng như các phương tiện truyền thông khác để theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực giải trí.

Trong lời khai, cô nói rằng nghề nghiệp của cô là diễn viên. Cuộc gặp đầu tiên giữa cô và Mr. Y diễn ra tại một quán bar ở Hà Nội khoảng bảy tuần trước khi vụ án mạng diễn ra.

"Nơi này không xa nhà tôi", cô cho biết. "Tôi đến một mình và tôi thấy 'Thuy' (một phụ nữ) và một anh chàng ngồi ở quầy. Anh ta đang uống bia".

Các nghi can Triều Tiên trong nghi án Kim Jong Nam, bao gồm Ri Jae Nam, tức "Hanamori" (phía trước bên trái), Hong Song Hac (phía sau bên trái) and Ri Ji Hyun, tức "Mr. Y" (phải). Ảnh: Reuters.

'Thuy' giới thiệu Hương với người đàn ông, nói anh ta là người Hàn Quốc. Sau khi trao đổi tên, Hương hỏi Mr. Y làm thế nào anh ta nói tiếng Việt trôi chảy như vậy. Anh ta nói cha mẹ là một người Việt Nam, một người Hàn Quốc.

Sau khi Mr. Y hỏi Hương về việc xuất hiện trong một "video hài hước", họ nói về thù lao của cô.

"Anh ta hỏi tôi muốn bao nhiêu tiền một tháng", cô khai. "Tôi cảm thấy ngại về điều đó, nhưng anh ta nói tôi có thể yêu cầu bất kỳ con số nào, vì vậy tôi nói tôi muốn có 1.000 USD".

Con số đó tương đương 17 tháng tiền thuê nhà của Hương, nhưng Mr. Y không từ chối yêu cầu của cô. Họ bắt tay và trao đổi số điện thoại di động. Hương có vẻ có ấn tượng tốt về Mr. Y sau lần gặp đầu tiên.

Một người đàn ông được cho là sếp của Mr. Y sau đó xuất hiện và tự giới thiệu ông ta là "Halabeoji". Cái tên này có nghĩa là "ông nội" trong tiếng Hàn, nhưng Hương gặp khó khăn khi phát âm, vì vậy cô gọi ông ta là "Hanamori".

"Hanamori hơi buồn vì chúng tôi (Hương và Mr. Y) đã không tạo ra được một video thành công", Hương nói. "Lần sau, Hanamori bảo tôi làm một video hay hơn và công ty sẽ trả tiền".

Hai người đàn ông đã đưa Hương đến nhiều địa điểm ghi hình khác nhau. Hương đến Malaysia vào ngày 4/2/2017, và việc ghi hình thử tiếp tục diễn ra với Mr. Y.

Hương rời tòa án hôm 1/4, sau phán quyết 3 năm 4 tháng tù giam. Ảnh: AP.

"Tập dượt" với kem trẻ em

Vào ngày 11/2, họ tổ chức một buổi ghi hình tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Lần này, kem dưỡng da trẻ em được sử dụng trong trò chơi khăm, theo lời khai của Hương. Cảnh sát Malaysia nghi ngờ đây là hành động tập dượt cho vụ ám sát.

"Mr. Y cho biết video dự kiến quay vào ngày 13/2 rất quan trọng và sẽ được đưa lên YouTube", Hương nói.

Cô nói rằng cô muốn trông thật đẹp trên "sân khấu thật", vì vậy cô đã mượn kéo ở khách sạn và tự cắt tóc. "Tôi đã tạo kiểu tóc gợn sóng và trang điểm thật đẹp", cô nói.

Cô chọn một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng có in chữ LOL ở mặt trước. Đây là từ viết tắt của cụm từ "laugh out loud" trong tiếng Anh, có nghĩa là "cười to".

Cô đã gặp Mr. Y tại sân bay vào sáng 13/2 và chờ diễn viên nam đến. Khi đến nơi, Mr. Y cho "dầu" lên hai bàn tay cô. "Tôi đã xoa tay và cảm thấy dính dính, rồi tôi thấy một chút màu vàng, giống như thứ trên tay tôi", cô nói.

Cô đã bôi chất đó lên mặt của "diễn viên nam". "Tôi đưa tay bịt mắt ông ấy rồi xoa tay vào mặt ông ấy", cô nói. "Nhưng vì ông ấy trông rất ngạc nhiên và nhìn tôi, tôi đã không xoa hết cả mặt".

Ngay sau hành động, Hương vội chạy vào phòng vệ sinh và rửa tay.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh Hương đi ra từ nhà vệ sinh sau sau vụ tấn công Kim Chol. Ảnh: Asahi.

Một điều tra viên sau đó hỏi cô: "Cô có biết dầu anh ta bôi lên tay cô có độc hay không?" Cô trả lời rằng cô đã không nghĩ như vậy bởi vì cô không cảm thấy nóng hoặc đau ở tay.

Hương ở tại một khách sạn gần sân bay, đăng ảnh selfie và trò chuyện với gia đình. Hai ngày sau, cô bị bắt khi trở lại sân bay một mình.

"Tôi đã không nhận được khoản thù lao từ công ty cho video ngày 13/2, vì vậy tôi nghĩ chúng tôi sẽ thực hiện một video khác vào ngày 15/2. Tôi đã đến đó vào ngày hôm đó vì tôi tin rằng Mr. Y sẽ chờ tôi", theo bản khẩu cung.

Cơ quan chức năng Malaysia xác nhận rằng Mr. Y và "Hanamori" là các đặc vụ Triều Tiên. Họ rời Malaysia ngay sau vụ tấn công Kim Chol và đã được đưa vào danh sách truy nã quốc tế.

Hương cho biết cô nghĩ đó chỉ là một cảnh quay bình thường ở sân bay. "Tôi không biết nam diễn viên đó đã chết cho đến ngày 16/2 khi cảnh sát nói với tôi", cô khai.

Lời khai của Hương không một lần nhắc đến Kim Jong Nam. Cô cũng nói rằng cô không biết cái tên "Kim Jong Nam".

"Anh ta (Mr. Y) là kẻ nói dối. Anh ta đã lợi dụng tôi làm video cho anh ta vào ngày 13/2", cô nói.

Đoàn Thị Hương, công dân Việt Nam bị truy tố trong nghi án sát hại Kim Jong Nam tại Malaysia, bị tuyên án 3 năm 4 tháng tù giam hôm 1/4. Trước đó, tổng chưởng lý Malaysia quyết định xóa bỏ cáo buộc giết người với cô, thay bằng cáo buộc gây thương tích bằng biện pháp nguy hiểm.

Việc thi hành án được tính từ ngày 15/2/2017, khi cô bị bắt tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Tuy nhiên, thẩm phán đã giảm 1/3 thời gian thi hành án trên danh nghĩa "khoan hồng". Điều này có nghĩa là Hương sẽ được ra tù vào tuần đầu tháng 5, khép lại hơn hai năm điều tra và xét xử.

Theo Tri Thức Trực Tuyến