Harry và Meghan 'lôi ra những mặt xấu nhất trong nhau'

Harry và Meghan rời sự kiện cuối cùng với tư cách thành viên cao cấp của hoàng gia Anh ở London hồi tháng 3. Ảnh: PA.

Xuất hiện trên tờ The Telegraph, Angela Levin, người đã viết cuốn "Harry: Conversations with the Prince" xuất bản năm 2018, cho biết Nữ công tước xứ Sussex đã chứng tỏ mình không phải là kiểu người chơi đồng đội giỏi mà là "một phụ nữ đầy tham vọng mãnh liệt, muốn trở thành số một".

Theo Levin, trong thời gian ở hoàng gia, Meghan chưa bao giờ biết cách làm việc nhóm, thay vào đó, Nữ công tước xứ Sussex gây cảm giác rất khó thoả hiệp. Ngoài ra, Meghan cũng luôn có xu hướng làm lớn chuyện nếu như mọi thứ và mọi người xung quanh không đúng ý cô muốn.

Trong khi đó, trước lúc gặp Meghan, Hoàng tử Harry luôn luôn là sự kết hợp hoàn hảo giữa "ngôi sao của hoàng gia" và "người của công chúng". Nhưng chàng trai trẻ ấm áp này gần đây đã thay đổi, dần dần biến từ "lôi cuốn, dễ gần" thành "một người đàn ông căng thẳng, lo âu, liên tục đứng ngoài cuộc".

Chuyên gia hoàng gia Levin cho rằng tất cả những điều tiêu cực và cảm giác thua kém trước vợ đã "nhấn chìm" Harry. Trong khi người vợ 38 tuổi đang là tâm điểm chú ý của cả thế giới, hoàng tử 35 tuổi lại nhạt nhòa dưới bóng cô".

Nhà Sussex và nhà Cambridge thờ ơ với nhau dù dự sự kiện chung hồi tháng 3. Ảnh: Rex.

Những bình luận của Levin được đăng tải giữa lúc cuốn sách về nhà Sussex đang gây xôn xao. Cuốn Finding Freedom của hai tác giả Scobie và Durand vạch ra chi tiết mối quan hệ chua chát của Harry và Meghan với chế độ quân chủ. Cuốn sách có khả năng sẽ làm tiêu tan mọi hy vọng trở lại với các nghĩa vụ hoàng gia của nhà Sussex cũng như gây tổn hại cho những nỗ lực hàn gắn với vợ chồng anh trai William.

Một nguồn tin hoàng gia cho biết: "Cửa luôn rộng mở cho họ với tư cách những thành viên được nhiều người yêu mến trong gia đình. Nhưng bây giờ khó có thể cứu vãn nổi nếu họ cứ muốn là hoàng gia nửa vời, điều hành cả sự nghiệp thương mại lẫn các nhiệm vụ hoàng gia từ Mỹ".

Một nguồn tin khác nói: "Cuộc thảo luận để xem xét thời điểm họ quay lại dường như không thể nào thực hiện nổi nữa. Một số vấn đề gia đình rất riêng tư đã bị công khai. Điều đó gây tổn thương nghiêm trọng".

Ngoài ra, cách mà vợ chồng Harry đang làm ở Los Angeles - như mượn một biệt thự ở Beverly Hill trị giá 18 triệu USD và giờ là tung ra cuốn sách 'ném bom' vào hoàng gia - đã chấm dứt mọi hy vọng trở lại của họ, ít nhất là trong vai trò công việc.

Một nhân vật cấp cao của hoàng gia nói thêm: "Với tình trạng hiện tại của thế giới, chuyện này rất không thích hợp. Nhà Sussex nên gác lại mọi chuyện, hướng tới tương lai".

Theo Ngôi sao