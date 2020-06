Harry 'cảm thấy tội lỗi' vì không ở Anh giữa đại dịch

Nhà Sussex nắm tay nhau đi phát đồ ăn từ thiện cho những người gặp khó khăn vì Covid-19 ở Los Angeles hồi tháng 4. Ảnh: Mega.

Trong cuốn sách mới "Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan's Shocking Split With the House of Windsor", hai tác giả Andy Tillett và Dyland Howard khẳng định Hoàng tử Harry, 35 tuổi, gặp khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống mới kể từ khi vợ chồng anh chuyển sang Mỹ.

Tình hình càng trở nên tồi tệ sau khi Harry nghe tin người cha 71 tuổi của mình, Thái tử Charles, nhiễm nCoV.

"Anh ấy đã cáu gắt và ức chế vì phải ở trong nhà quá lâu. Mọi việc diễn ra khác xa so với lý tưởng. Harry trải qua cảm giác từ hào hứng vì được chuyển tới nơi ở mới cho đến khi thấy như bị tra tấn. Anh ấy thấy ngập trong tội lỗi vì đã không ở Anh giữa đại dịch", một nguồn tin tiết lộ.

Theo hai tác giả, Harry đặc biệt nhớ gia đình bởi anh nhận ra Thái tử Charles và Nữ hoàng Anh mãi mãi không còn ở bên mình khi cùng vợ và con trai sống trong biệt thự hơn 18 triệu USD của đạo diễn Hollywood Tyler Perry ở Beverly Hill.

Trong khi đó, Meghan, 38 tuổi, thì cố gắng hết sức để ủng hộ và giúp chồng dần thích nghi với cuộc sống mới.

"Cô ấy quả quyết rằng một khi mọi việc trở lại bình thường như trước khi dịch bùng phát, Harry sẽ yêu thích cuộc sống ở Los Angeles. Meghan muốn cùng chồng leo núi, bàn luận về câu lạc bộ polo địa phương và việc anh chắc chắn sẽ thích thú với môn thể thao lướt ván như thế nào", một người trong cuộc tiết lộ.

Ngoài ra, một người bạn cũ cũng chia sẻ trong cuốn "Royals at War" rằng: "Meghan lúc nào cũng bị cuốn hút và say mê với ý tưởng tạo ra một 'thương hiệu'. Tôi tin cô ấy không kết hôn với Harry với ý định đó trong đầu, nhưng chắc chắn đây cũng là một trong những yếu tố mang tính quyết định".

Tuần trước, Hello xác nhận nhà Sussex đã ký hợp đồng với công ty nổi tiếng Harry Walker, có trụ sở tại New York, để trở thành đại diện giúp họ xử lý các lời mời diễn thuyết, tham gia sự kiện. Công ty này cũng là sự lựa chọn của nhiều nhân vật nổi tiếng khác trên thế giới như vợ chồng ông Barack và Michelle Obama, vợ chồng bà Hillary và Bill Clinton hay nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey. Công tước và nữ công tước được dự đoán sẽ kiếm được hàng triệu USD từ những hợp đồng này.

Sau khi tuyên bố rút khỏi hoàng gia hồi tháng 1, nhà Sussex tạm thời sống ở Canada một thời gian trước khi chuyển đến California, Mỹ, lúc cuộc khủng hoảng Covid-19 bắt đầu để được ở gần mẹ của Meghan, bà Doria Ragland.

Kể từ khi tới Mỹ, cặp vợ chồng hoàng gia đã làm việc với một số tổ chức từ thiện, phát đồ ăn cho những người gặp khó khăn ở Los Angeles hồi tháng 4 và mới đây ghé thăm tiệm cà phê và bánh Homeboy Industries ở Los Angeles để cùng các thành viên đội tình nguyện chuẩn bị thức ăn cho người già.

Theo Ngôi sao