Hành trình đổi đời của cô gái được ví như 'Lọ Lem Hàn Quốc'

An Yoojung (22 tuổi) là một trong những cô gái bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội xứ Hàn. Năm 2015, khi làm nhân viên lễ tân cho hãng Mercedes-Benz tại Seoul Motor Show , vẻ ngoài xinh đẹp của cô đã lấn át cả dàn PG của hãng. Khoảnh khắc dịu dàng tạo dáng trước ống kính của 9X từng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi.

An Yoojung bắt đầu thử sức ở lĩnh vực diễn xuất với một vai trong phim Sweet Stranger and Me của đài KBS2.