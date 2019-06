Hành khách thức dậy vào nửa đêm và kinh hoàng phát hiện ra mình bị mắc kẹt lại trong máy bay tối đen không một bóng người

Theo CTVnews, mới đây một hành khách của Air Canada đã bị bỏ lại một mình trên máy bay và phải tự tìm cách thoát ra ngoài sau khi các thành viên của phi hành đoàn rời khỏi máy bay. Được biết, hành khách này có tên là Tiffani Adams, cô đã lên fanpage của Air Canada để phàn nàn về việc này và hiện đang được hãng bay xem xét.

Cụ thể, chuyến bay diễn ra vào ngày 9/6 từ thành phố Quebec đến Sân bay Quốc tế Pearson của Toronto. Adams cho biết cô đã ngủ quên trên chuyến bay ngắn và khi tỉnh dậy, cô hoàn toàn cô độc trong một chiếc máy bay tối đen không một bóng người.

"Tôi thức dậy vào nửa đêm, vài giờ sau khi chuyến bay hạ cánh và cảm thấy lạnh cóng. Tôi cố gắng tìm ổ cắm để sạc điện thoại nhưng không may là người ta đã ngắt toàn bộ nguồn điện trên máy bay. Tôi không biết phải làm thế nào vì không thể gọi cho ai khi điện thoại không còn pin. Tôi hoàn toàn hoảng loạn và tôi chỉ mong thoát ra khỏi cơn ác mộng này càng sớm càng tốt." - Adams viết trên trang của hãng bay.

Sau đó, Adams đã tìm đường đến buồng lái, nơi cô đã cố gắng sử dụng radio để kêu cứu nhưng bởi máy bay không có điện nên điều này hoàn toàn vô vọng. Cuối cùng, cô cũng tìm thấy một chiếc đèn pin và bắt đầu phát tín hiệu ra khỏi cửa sổ máy bay để thu hút sự chú ý. Đồng thời, cô cũng tìm được cách mở cửa máy bay nhưng lại không có cách nào để đi xuống.

"Lúc đó tôi phải đối mặt với việc sẽ rơi xuống đất với khoảng cách là 15 mét. Tôi vội vàng tìm kiếm một sợi dây để có thể leo xuống an toàn. Tuy nhiên, dây an toàn ở trên ghế của tiếp viên hàng không lại quá ngắn để có thể giữ tôi an toàn. Vì vậy, tôi quay lại với việc phát tín hiệu bằng đèn pin." - Cô viết.

Adams cho biết chiếc máy bay đã đậu khá xa so với nhà ga sân bay, nhưng may mắn là cuối cùng cô cũng đã thu hút được sự chú ý của một nhân viên mặt đất, người này sau đó đã lái một chiếc xe có thang đến để giải cứu cô.

Trong một tuyên bố với CTVNews, một phát ngôn viên của Air Canada đã từ chối chia sẻ bất kỳ chi tiết bổ sung nào nhưng cho biết hãng hàng không đang xem xét vụ việc. Phát ngôn viên cho biết hãng hàng không vẫn đang liên lạc với Adams để giải quyết vụ việc.

Adams cho biết cô đã được một đại diện của Air Canada tiếp cận ngay lập tức, người đề nghị sẽ bù đắp cho cô một phòng khách sạn để nghỉ ngơi. Nhưng Adams đã từ chối và nói rằng cô chỉ muốn về nhà.

Adams chia sẻ rằng: "Tôi đã không ngủ được kể từ sau khi trải qua nỗi kinh hoàng bị mắc kẹt lại trong máy bay vào ban đêm. Tôi thức dậy trong lo lắng và sợ hãi bởi chỉ có một mình tôi bị nhốt ở một nơi vô cùng tối tăm."

Theo Helino