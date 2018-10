Hai tên vợ chồng Harry sẽ không đặt cho con vì Diana không thích

Theo thông báo của Điện Kesington, vợ chồng Công tước và Nữ công tước xứ Sussex sẽ chào đón con đầu lòng vào mùa xuân năm 2019. Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi cả hai đặt chân đến Sydney sáng 15/10, trong ngày đầu tiên của chuyến công du 4 nước châu Đại Dương kéo dài 16 ngày.

Meghan ôm tài liệu che bụng, nắm chặt tay chồng khi hạ cánh xuống sân bay Sydney, Australia sáng sớm 15/10. Ảnh: Media-mode.

Trên các phương tiện truyền thông đang tràn ngập các đề xuất cho tên của em bé nhà Công tước Sussex trong tương lai, người sẽ đứng thứ 7 trong danh sách kế vị ngai vàng, sau Hoàng tử Harry và trước Hoàng tử Andrew.

Con của Harry và Meghan sẽ không được phong danh hiệu hoàng tử hoặc công chúa nếu từ giờ cho đến khi em bé ra đời, Nữ hoàng Anh không sửa đổi luật lệ hoàng gia. Tuy vậy, các chuyên gia dự đoán đứa trẻ vẫn sẽ được chọn một cái tên truyền thống như Victoria, Arthur, Albert và Diana.

Mặc dù có nhiều gợi ý nhưng Harry có khả năng cao sẽ không chọn đặt tên cho con của mình (nếu là con trai) cái tên Arthur hay Albert, lý do là tôn trọng người mẹ quá cố, Công nương Diana.

Công nương Diana khi còn sống dự một sự kiện cùng con trai Harry. Ảnh: UK Press.

Trong cuộc phỏng vấn với Andrew Morton, tác giả cuốn sách Diana: Her true story - In her own words, Diana tiết lộ lý do đặt tên cho hai con trai là William và Harry.

Diana nói: "Lựa chọn thay thế được gợi ý cho tôi là Arthur và Albert. Không, cảm ơn. Chẳng có gì phải bàn cãi cả. Đó chỉ là phương án bất đắc dĩ".

Điều này cho thấy Diana được đề xuất 4 cái tên để lựa chọn khi sinh con và cố công nương sẽ không bao giờ chọn cái tên Arthur hay Albert. Thay vào đó, bà dùng nó để làm tên đệm cho con trai. Hoàng tử William tên đầy đủ là William Arthur Philip Louis. Trong khi đó, Hoàng tử Harry tên đầy đủ là Henry Charles Albert David.

Vợ chồng Harry - Meghan trong chuyến công du tới Ireland hồi tháng 7 - thời điểm được cho là Meghan 'dính bầu'. Ảnh: AP.

Khi Kate và William chờ đón con thứ ba, Christian Turner, giám đốc của trung tâm đặt tên toàn cầu Siegel+Gale, nói với Hello: "Khi đặt tên cho một đứa trẻ hoàng gia, cần nhất là sự cân bằng giữa truyền thống và hiện đại".

"Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge muốn em bé đứng thứ năm trong danh sách kế vị có một cái tên tương xứng với tước vị, do đó có khả năng họ sẽ chọn một cái tên truyền thống, đủ mạnh mẽ để có tính nổi trội. Đồng thời họ cũng không muốn cái tên quá lỗi thời hay kỳ quặc, chọn một cái tên mà công chúng dễ nhớ cũng quan trọng không kém", Christian nói thêm.

"George và Charlotte là những ví dụ tuyệt vời về những cái tên làm nổi bật sự cân bằng hoàn hảo, cả theo truyền thống hoàng gia và vừa không có gì lạ tai nếu được gọi đến ở các khu vui chơi. Đây là điểm chung trong phong cách của thế hệ hoàng gia hiện tại, những người muốn trở nên thực tế hơn những người tiền nhiệm", Christian khẳng định.

Theo Mirror, có nhiều khả năng, Harry và Meghan cũng tuân theo logic tương tự khi chọn tên cho con.

Theo Ngôi sao