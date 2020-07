Hà Siêu Quỳnh: Người con gái mạnh mẽ của Vua sòng bài Macau, đại diện gia tộc quán xuyến mọi chuyện lớn nhỏ đã từng yếu đuối như thế này

Ngày 8/7 vừa qua, tang lễ của Vua sòng bài Macau đã được tổ chức tại Hồng Kông thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông. Trong đám tang, không chỉ các thành viên gia tộc quyền lực nhất Hồng Kông có mặt đầy đủ mà những tên tuổi lớn trong giới kinh doanh, quan chức cấp cao và giải trí cũng xuất hiện.

Là người thừa kế của Hà Hồng Sân, mọi động thái của Hà Siêu Quỳnh (trưởng nữ của bà Hai Lam Quỳnh Anh) đều gây chú ý đến những người xung quanh. Đến đám tang của bố, Hà Siêu Quỳnh đã sắp xếp 5 - 6 vệ sĩ đi cùng.

Sự ra đi của Hà Hồng Sân không những không khuất phục được Hà Siêu Quỳnh mà còn khiến bà trở nên kiên cường và mạnh mẽ hơn. Ngày 26/5, sau khi tin tức Vua sòng bài Macau qua đời được đăng tải, Hà Siêu Quỳnh đã đại diện gia tộc thông báo sự việc trước truyền thông và có những ứng xử khéo léo.

Trong cả 3 ngày tang lễ, bà đều mặc trang phục giản dị nhưng trông vẫn rất tinh tế. Dù xảy ra một vài sự cố nhỏ nhưng Hà Siêu Quỳnh vẫn giải quyết ổn thỏa. Trong kinh doanh, Hà Siêu Quỳnh chịu trách nhiệm cho khối tài sản khổng lồ và phải đối mặt với những áp lực lớn hơn.

Nhưng, dù mạnh mẽ đến đâu, Hà Siêu Quỳnh vẫn không thể che giấu được sự dịu dàng trước người mình yêu. Hà Siêu Quỳnh là người dẫn dắt cả đế chế do Vua sòng bài Macau để lại, bà có cả danh tiếng lẫn tiền bạc

Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm, Hà Siêu Quỳnh cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người, bà cũng cần được yêu thương và cũng có sự yếu đuối trong tâm hồn.

Ngày 26/8/1962, Hà Hồng Sân và người vợ thứ 2 Lam Quỳnh Anh đã đón con gái Hà Siêu Quỳnh ra đời. Vốn là người si mê phong thủy huyền học, Hà Hồng Sân khi biết Hà Siêu Quỳnh có mệnh phú quý nên đã vô cùng yêu thương.

Hà Siêu Quỳnh và Hà Hồng Sân.

Khi tròn 16 tuổi, Hà Siêu Quỳnh được bố gửi sang Mỹ, theo học trường Đại học Santa Clara. Lúc đấy bà học chuyên ngành quản trị kinh doanh những lại có ước mơ trở thành một nghệ sĩ. Chính vì thế, khi vẫn còn đi học, Hà Siêu Quỳnh đã gia nhập đài truyền hình TVB và lần đầu tiên hiểu rõ sự phức tạp của ngành giải trí.



Cũng chính vào lúc đấy, Hà Siêu Quỳnh đã gặp được định mệnh của đời mình, đó là Trần Bách Cường - một nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ đình đám Hong Kong thập niên 1980. Trần Bách Cường bị thu hút bởi khí chất nữ thần của Hà Siêu Quỳnh, còn Hà Siêu Quỳnh lại đánh giá cao sự lịch lãm của đối phương. Họ nhanh chóng rơi vào lưới tình.

Trần Bách Cường và Hà Siêu Quỳnh.

Trong lúc công chúng vẫn đang ngưỡng một chuyện tình đẹp như mơ này thì họ chia tay. Vì bị Hà Hồng Sân ngăn cản, bà đã từ bỏ đoạn tình cảm này. Theo suy nghĩ của Vua sòng bài Macau, chỉ có người xuất thân từ danh gia vọng tộc mới xứng đôi với con gái lá ngọc cành vàng của mình



Về sau, Hà Siêu Quỳnh đã được Hà Hồng Sân gả cho Hứa Tấn Hanh, cháu trai của ông trùm ngành vận chuyển Hứa Ái Chu. Về bản chất, đây là một hôn nhân vì mục đích thương mại nên không được hạnh phúc. Năm 2000, Hà Siêu Quỳnh và Hứa Tấn Hanh ly hôn. Sau đó, Hứa Tấn Hanh đã kết hôn cùng Hoa hậu Hồng Kông Lý Gia Hân.

Đám cưới của Hà Siêu Quỳnh và Hứa Tấn Hanh.

Mấy ai biết trước chuyện tương lai, một năm sau khi Hà Siêu Quỳnh kết hôn, Trần Bách Cường rơi vào trầm cảm rồi uống thuốc ngủ pha với rượu. Sau nhiều tháng hôn mê, Trần Bách Cường đã qua đời.



Khi biết tin dữ về người yêu cũ, bất chấp ánh mắt kỳ dị của người xung quanh, Hà Siêu Quỳnh vội vã chạy đến tang lễ của Trần Bách Cường, gặp mặt người thương lần cuối cùng. Ở tang lễ của Trần Bách Cường, bà đã khóc đến lịm đi, luôn phải dựa vào một người bạn dìu đi để không ngã gục. Thậm chí còn khiêng linh cữu cho tình cũ.

Hà Siêu Quỳnh vừa ôm chặt mẹ Trần Bách Cường vừa khóc nức nở.

Sau này, khi được phóng viên hỏi về các ca khúc của Trần Bách Cường, Hà Siêu Quỳnh trả lời thẳng thắn: "Tôi thích nhất là bài 'Deeply in Love with You' của anh ấy. Lần nào nghe tôi cũng không thể kìm được nước mắt". Lúc đấy, vừa dứt lời, hai mắt bà đã đỏ hoe.



Sau khi ly hôn với Hứa Tấn Hanh, Hà Siêu Quỳnh có một khoảng thời gian "nổi loạn" nhưng hiện tại vẫn ở một mình. Bà đã trở thành một "nữ thần" trong giới kinh doanh, có thể mỉm cười khi đối mặt với áp lực và thất vọng. Không ít người biết rõ, không phải Hà Siêu Quỳnh đã thay đổi, mà là sự yếu đuối của bà chỉ thể diện trước mặt Trần Bách Cường mà thôi.

Theo Nhịp sống Việt