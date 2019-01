Giữa đêm đón chào năm mới, hơn 20 người đã chết thảm vì sự cố sập chung cư kinh hoàng

Vụ sập chung cư 10 tầng kinh hoàng đã khiến hơn 1.100 người rơi vào hoàn cảnh không nhà cửa. Các quan chức Nga đã phủ nhận chuyện có khủng bố trong vụ sập chung cư này.

Được biết, vụ sập chung cư xảy ra ở thành phố Magnitogorsk, nằm gần biên giới với Kazakhstan. Cơ quan điều tra cho biết đây là một vụ rò rỉ khí gas và gây vụ nổ khủng khiếp này. Theo thông tin mới nhận được từ Dailymail đã có 22 người chết, 19 người mất tích trong thảm họa này.

Bé trai được cứu sống tại vụ sập chung cư.

Do nhiệt độ -27 độ C, nhân viên cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn khi phải lục tung các khối bê tông lẫn kim loại để tìm người sống sót. Trong số những nạn nhân được cứu có một trường hợp đặc biệt. Một cậu bé 10 tháng tuổi đã sống sót kỳ diệu và may mắn được đoàn tụ với mẹ.

Sự hồi phục nhanh chóng của đứa trẻ này được xem là một phép màu hiếm có. Các quan chức mô tả cuộc giải cứu thành công này như là "một phép màu của năm mới". Được biết, lực lượng cứu hộ tìm thấy cậu bé ở trong nôi khi họ nghe thấy tiếng khóc của cậu dưới đống đổ nát. Ngay lập tức, cậu bé đã được đưa đến bệnh viện và đoàn tụ với mẹ. Truyền hình Nga đã đưa tin về cảnh gặp gỡ đầy nước mắt này khiến ai cũng xúc động.

Trước đó, người phát ngôn của Thống đốc vùng Chelyabinsk cho biết, các nhân viên cứu hộ đã xác định được vị trí của 86 người còn sống sót, đã cứu được 5 người từ dưới đống đổ nát, trong đó có 1 bé 11 tháng tuổi và 6 người đã được đưa vào bệnh viện.

Trong lúc này, nhiều người dân thành phố Magnitogorsk đã tới đặt hoa và thắp nến ở trước khu vực tòa nhà để bày tỏ tiếc thương những người xấu số.

Một số người dân cho biết: "Thật là một vụ việc đáng buồn và đáng sợ. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra tại khu vực mình sinh sống. Chúng tôi đến đây sẽ bày tỏ sự tiếc thương những người đã thiệt mạng. Chúng tôi muốn chia buồn với những người đã khuất. Đây là một vụ việc đau lòng".

Tổng thống Nga, Vlardimir Putin, chia sẻ nỗi đau với những nạn nhân vụ sập chung cư 10 tầng.

Trước sự việc đau lòng của người dân chung cư, các quan chức năng đã ra quyết định hỗ trợ 570 đô la cho các nạn nhân bị thương và hỗ trợ gấp đôi cho những người thiệt mạng. Tổng thống Nga Vlardimir Putin cũng trực tiếp đứng ra chỉ đạo công tác cứu hộ này.

Hình ảnh tang thương trong vụ sập chung cư 10 tầng.

Đỗ Quyên (Theo Dailymail)