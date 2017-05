Giáo hoàng phản đối tên gọi 'Mẹ của mọi loại bom'

Giáo hoàng Francis chỉ trích việc gọi tên vũ khí giết người là "Mẹ của mọi loại bom". Ảnh: Reuters

"Tôi cảm thấy hổ thẹn khi nghe tên nó. Người mẹ đem lại sự sống còn vũ khí này giết chóc và chúng ta gọi nó bằng từ mẹ. Chuyện gì đang xảy ra?", Reuters dẫn lại lời Giáo hoàng nói trong một sự kiện hôm qua.

Người đứng đầu Toà thánh Vatican nhắc đến GBU-43, loại bom có biệt danh "Mẹ của mọi loại bom" (Mother Of All Bombs). Đây là loại vũ khí mà Mỹ giữa tháng trước ném xuống miền đông Afghanistan để tiêu diệt phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Đây là lần đầu tiên bom GBU-43 nặng hơn 10 tấn, có sức nổ tương đương 11 tấn TNT, được Mỹ sử dụng trong thực chiến. Nó được coi là vũ khí phi hạt nhân mạnh nhất thế giới.

Giáo hoàng Francis dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 24/5. Ông có thể đưa ra quan điểm trái ngược với ông chủ Nhà Trắng về các vấn đề nhập cư, tị nạn và biến đổi khí hậu.

