Giải bí ẩn nhóm sinh viên chết bán khỏa thân khi đi trượt tuyết

Nhóm trượt tuyết thám hiểm trên dãy núi Ural năm 1959. Ảnh: East2west News.

Gần đây, các công tố viên Nga tuyên bố rằng nhóm trượt tuyết gồm các sinh viên tốt nghiệp từ Viện Bách khoa Ural (nay là Đại học Kỹ thuật quốc gia Ural) do Igor Dyatlov (23 tuổi) dẫn đầu, qua đời trên đèo Dyatlov ở dãy núi Ural vào năm 1959 là vì hạ thân nhiệt.

Theo tài liệu điều tra, những sinh viên này biến mất sau một trận lở tuyết khi cùng nhau tham gia một chuyến trượt tuyết xuyên quốc gia kéo dài gần 350 km đến Mount Otorten. Khi thi thể của họ được tìm thấy, lực lượng cứu hộ phát hiện một số nạn nhân bị vỡ xương sọ, chấn thương ngực. Thậm chí, lưỡi và mắt của hai nạn nhân là Lyudmila Dubinina (21 tuổi) và Semen Zolotarev (38 tuổi) đã biến mất. Những người còn lại chỉ mặc trên người tất hoặc đồ lót.

Igor Dyatlov (23 tuổi) - người dẫn đoàn sinh viên trượt tuyết trên dãy núi Ural năm 1959. Ảnh: East2west News.

Một loạt giả thuyết ly kỳ về nguyên nhân chết chóc đã được đưa ra, bao gồm người ngoài hành tinh, bão tuyết và luồng gió lạ. Một số người còn đoán rằng nhóm sinh viên có thể đã bị trúng tên lửa, hoặc yếu tố huyền bí nào đó hoặc một số người trong nhóm có kết nối với tình báo Nga và đang thực hiện nhiệm vụ bí mật liên lạc với đặc vụ Mỹ.

Các nhà cứu hộ tìm thấy những mảnh lều còn sót lại sau trận lở tuyết năm 1959. Ảnh: East2west News.

Tuy nhiên, sau 61 năm, văn phòng công tố viên Nga kết luận rằng lý do đơn giản hơn nhiều - đó chính là do hạ thân nhiệt. Công tố viên cấp cao Andrei Kuryakov cho biết lều của nhóm trượt tuyết bị phá hủy do trận lở tuyết và họ đã phải vội chạy trốn vào phía sau một sườn núi.

Kuryakov nói: "Đó là một trận tuyết lở tự nhiên. Họ đã thực hiện các việc cần phải làm. Nhưng khi quay lại, họ không thể tìm thấy lều. Tầm nhìn chỉ là 16 m. Họ đốt lửa và đi tìm lều nhưng nó đã biến mất trong biển tuyết và họ bị đóng băng chết cóng trong nhiệt độ từ -40 độ C đến -45 độ C".

Thi thể của nhóm sinh viên nằm sâu dưới tuyết 4,5 m trên dãy núi Ural năm 1959. Ảnh: East2west News.

Boris Yeltsin, tổng thống đầu tiên của Nga và là cựu sinh viên của Viện Bách khoa Ural - là một trong nhiều người tin rằng cái chết của nhóm sinh viên đã được dàn dựng công phu để che đậy một sự thật nào đó. Mặc dù vậy, những nỗ lực vạch trần sự thật của ông trong thời gian cầm quyền đều thất bại.

Theo Ngôi sao