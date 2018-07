Gia đình tiết lộ ước mơ của cầu thủ nhí mắc kẹt trong hang và niềm mong mỏi trở về cổ vũ World Cup

Ngày 23/6, đội bóng U16 đã cùng HLV của mình đi dã ngoại và họ vào trong hang Tham Luang để thám hiểm thì không may mắc kẹt tại đây. Sau một thời gian tìm kiếm cuối cùng đội thợ lặn SEAL tìm thấy thầy trò đang co ro trong hang tối. Công tác cứu hộ nhanh chóng được triển khai, song do địa hình hẹp, mực nước dâng cao nên công tác giải cứu vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Trong lúc đó, thời tiết ở Chiang Rai không cho phép công tác giải cứu chậm trễ, đã có rất nhiều phương án được đưa nhưng tất cả đều gặp khó khăn. Hiện tại, lượng oxy trong hang xuống chỉ còn 15%. Các thợ lặn đang tích cực gắn bình oxy vào trong hang động. Chưa hết, đội lặn còn muốn đánh thuốc mê các em nhỏ để tất cả được đưa ra cùng lúc một cách dễ dàng.

Về phía đội bóng, HLV 25 tuổi Ekkapol Chantawong phụ trách đội bóng nhí mắc kẹt trong hang Tham Luang từ hôm 23/6 đã gửi lời xin lỗi tới cha mẹ các cậu bé qua một lá thư được Hải quân Thái Lan công bố hôm nay vào ngày 7/7. Các cầu thủ nhí cũng viết thư ra ngoài để thông báo tình hình sức khỏe cho gia đình lẫn người dân vững tâm.

Trong số các cầu thủ nhí có một cậu bé rất đặc biệt được các thợ lặn thích thú. Em tên là Sompong Jaiwwong hay còn gọi thân mật là Pong, năm nay em 13 tuổi. Cậu bé này mặc chiếc áo mang biểu tượng "Tam sư" và em rất thích đội tuyển Anh. Theo gia đình của em chia sẻ, Pong cổ vũ đội tuyển Anh và mong muốn Anh sẽ vô địch World Cup.

Pong là cậu bé từ lúc nhỏ đã có năng khiếu bóng đá, cầu rất thích được chơi bóng và mơ ước trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Chính vì vậy dù gia đình muốn em trở về học văn hóa hơn là đi theo đội bóng nhưng cậu bé vẫn giữ chính kiến của mình. Chưa hết, cậu còn rất mê đội CLB Liverpool và đặc biệt là tiền đạo Harry Kane, người đang giữ kỷ lục có nhiều bàn thắng nhất tại World Cup 2018.

Nói về Pong, chú của cậu bé chia sẻ: "Thằng bé hâm mộ rất nhiều cầu thủ có cả Lionel Messi này nhưng nó thích nhất vẫn là Anh và Harry Kane. Nó rất yêu bóng đá, nó tranh thủ mọi thời gian rảnh rỗi để tập và xem bóng. Trước khi mất tích, thằng bé đã xem Anh đá, nó vẫn mong Anh vô địch World Cup. Hiện tại, gia đình chúng tôi chỉ muốn thằng bé sớm trở về đoàn tụ với bố mẹ và mọi người".

Còn giáo viên của cậu bé là thầy Manutsanun Kuntun nói với AFP rằng Pong đã tham gia các giải đấu trẻ với mong muốn một ngày sẽ được thi đấu chuyên nghiệp. "Pong là một cậu bé vui vẻ, em ấy thích bóng đá và mọi môn thể thao. Cậu bé có mơ ước trở thành một cầu thủ bóng đá cho đội tuyển quốc gia Thái Lan. Hiện tại dù Pong đang mắc kẹt nhưng lớp học của chúng tôi vẫn tin rằng em ấy sẽ ổn", Mannutsanun chia sẻ.

Được biết, cách đây một ngày, Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino đã gửi thư mời các cầu thủ nhí Thái Lan đang mắc kẹt trong hang Tham Luang (Thái Lan) nhiều ngày qua đến Nga dự khán trận chung kết World Cup 2018 nếu sức khỏe cho phép.

Hiện tại, công tác giải cứu 12 cầu thủ nhí và một HLV vẫn diễn ra. Mọi người đang tích cực để cứu sống được cả đội bóng.

