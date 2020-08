Em trai Tổng thống Trump vừa qua đời ở tuổi 72 là ai?

Ông Robert Trump là con trai út trong gia đình có truyền thống kinh doanh nổi tiếng ở Mỹ. Vì là con út nên ông đã tránh được một số áp lực từ người cha nghiêm khắc Fred C. Trump so với các anh trai mình.

Mặc dù Robert Trump không được nuôi dạy để trở thành người tiếp quản công ty của gia đình nhưng ông vẫn hết lòng với công việc mà mình đang có. Robert Trump đã làm việc cho công ty một cách trung thành sau khi cha ông giao quyền lực cho anh trai ông, Tổng thống Donald Trump.

Chân dung em trai Tổng Thống Donald Trump, ông Robert Trump vừa qua đời ở tuổi 72.

Sau đó, Robert Trump được lên chức phó chủ tịch của Trump Organization, và ông đã giúp giám sát các sòng bạc của tập đoàn này ở thành phố Atlantic, bang New Jersey.

Về mối quan hệ với ông chủ Nhà Trắng, ông luôn ủng hộ anh trai của mình. Nhất là trong chiến dịch tranh cử năm 2016, ông Robert là một trong chiến thắng của đại gia đình Tổng thống Trump. Năm ấy, ông đã nói với Page Six, ông ủng hộ anh trai mình tranh cử tổng thống một nghìn phần trăm.

Còn về đời tư, Robert Trump kết hôn với nhà nhân đạo, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng Blaine Trump (tên khai sinh là Martha Lindley Blaine Beard). Sau khi chung sống 25 năm, cặp đôi đã "đường ai nấy đi" vào tháng 10/2007. Kể từ đó ông Robert ít xuất hiện trước công chúng hơn. Dù chia tay nhưng họ vẫn giữ quan hệ bạn bè tốt đẹp. Trong ngày lễ mừng chiến thắng của Tổng thống Trump, vợ cũ của ông Robert cũng có mặt.



Trong những năm gần đây, ông đã nghỉ hưu và hiện sống ở thung lũng Hudson, New York và sống khá kín tiếng tại Milbrook, hạt Dutchess, New York. Robert Trump hỗ trợ một số tổ chức từ thiện địa phương như tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo Angels of Light và một nhóm cứu hộ ngựa. Một người dân địa phương mô tả Robert là người ưu tú và cư xử đúng mực.



Hình ảnh Tổng thống Trump và em trai lúc còn trẻ.

Về nguyên nhân cái chết của ông Robert Trump, hiện vẫn chưa được công bố cụ thể. Tổng thống Trump chỉ nói Robert mắc một căn bệnh. Ngày 14/8, ông chủ Nhà Trắng cũng đến thành phố New York để thăm em trai đang phải nhập viện.

Trước đó, hồi tháng 6 ông Robert đã nằm viện được 10 ngày và trong thời gian này, ông đã nỗ lực ngăn chặn việc cháu gái ông ra mắt về cuốn sách liên quan đến Tổng thống Trump. Chỉ hơn 1 tháng sau, ông đã qua đời trong sự tiếc thương của đại gia đình nhà Trump.

Đỗ Quyên (th)