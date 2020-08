Em bé chào đời đúng giây phút cả thành phố phát nổ

Edmond và Emma, vợ anh đã đến bệnh viện Saint George vào sáng thứ Ba, ngày 4/8 để chuẩn bị chào đón cậu con trai ra đời vào cuối ngày hôm đó. Ở cạnh vợ, Edmond quyết định quay video ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng của gia đình mình. Trong lúc ghi hình, anh đi về phía cửa phòng và nghe thấy tiếng nổ lớn. Kính cửa sổ rơi xuống đất vỡ tan tành.

Đứa trẻ chào đời vài dây sau vụ nổ kinh hoàng khiến cả Beirut thành đống đổ nát. Ảnh: Eddy Khnaisser / Facebook.

"Tôi đến dọn dẹp mọi thứ cho vợ và giúp y tá di chuyển", Edmond nói. Người chồng kéo giường vợ đến một căn phòng an toàn hơn, đợi các y tá và bác sĩ - những người đang bị thương trong khi đỡ đẻ cho cô.

Họ khâu vết thương cho nhau, rất chuyên nghiệp, rồi bắt đầu cuộc vượt cạn như không có chuyện gì xảy ra. Trong phòng phẫu thuật chính, thuốc men và dụng cụ bị phá hủy hoàn toàn. "Vợ tôi sinh con mà không có thuốc, không có ánh sáng. Các bác sĩ và y tá đã bật đèn điện thoại di động để đỡ đẻ cho cô ấy", Edmond kể.

Cha mẹ Emma và Edmond đều đợi ngoài bệnh viện nên khi vợ sinh con an toàn, anh chạy đi tìm người thân. "Nó như là một mê cung. Mọi thứ đã bị phá hủy", người chồng nhớ lại. Mẹ của Edmond bị chấn thương phổi và gãy tay nhưng đã ổn định, được ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt.

Nhân viên y tế đặt Emma lên một ghế nhựa, đưa cô xuống bãi đậu xe. Người phụ nữ vừa sinh con, với những vết khâu mới phải đi bộ khoảng 600 mét cùng chồng con để lấy xe đi đến nơi an toàn.

Bệnh viện tan hoang vì vụ nổ kinh hoàng. Ảnh: Eddy Khnaisser / Facebook.

"Trong tình huống như vậy, bạn không thể nghĩ điều gì sẽ xảy đến với mình. Khi có một ai đó yếu ớt bên cạnh, bạn chỉ có thể hành động", anh nói.

Họ thoát khỏi bệnh viện Saint George để đi 8 km về phía đông. Cảnh đổ nát khiến đôi vợ chồng trẻ sững sờ. "Chúng tôi không ngờ nó kinh hoàng đến thế, không ngờ có nhiều người bị thương đến mức này", Edmond xúc động nói.

Ông bố trẻ gọi các bác sĩ là siêu nhân vì "họ có thể đã bỏ đi vì sợ hãi, nhưng không ai chạy trốn". Từ khi bé George chào đời, các bác sĩ ở bệnh viện vẫn gọi điện hỏi thăm sức khỏe của hai mẹ con mỗi ngày.

Tối thứ 6, vợ chồng Edmond đã có thể đưa con trai về nhà. "Tôi chỉ biết cảm ơn vì gia đình an toàn và khỏe mạnh. Cảm ơn đã đưa con đến thế giới này một cách an toàn. Xin hãy cầu nguyện cho Lebanon thân yêu của chúng tôi", người đàn ông may mắn nói.

Theo Vnexpress