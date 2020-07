Du khách leo núi thiệt mạng khi cố lấy lại hành lý bị đánh rơi

Phía Vườn Quốc gia Glacier (còn gọi tắt là Công viên Glacier) cho biết nạn nhân được xác định là Josh Yarrow, 20 tuổi, tử vong vào tối 21/7. Anh này đã trượt ngã khỏi sườn núi Dragon’s Tail nằm trên đèo Deals Gap khi cố lấy lại chiếc balo bị rơi.

Cũng theo nguồn tin từ phía Công viên Glacier, một người bạn đồng hành nhìn thấy Yarrow ngã và đã cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ.

Nhân viên kiểm lâm của công viên nhận được báo cáo về vụ tai nạn lúc 19h45 ngày 21/7. Các cuộc tìm kiếm và giải cứu diễn ra sau đó. Một trực thăng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của nạn nhân.

Sườn núi Dragon's Tail có địa hình hiểm trở là nơi Yarrow thiệt mạng. Ảnh: Matt Baldwin.

Josh Yarrow là người gốc Witchita, Kansas. Anh đến Montana vì tìm được công việc làm thêm vào kỳ nghỉ hè tại một doanh nghiệp ở vùng tây Glacier.

Dragon’s Tail là con dốc cao dẫn về phía tây nam của núi Reynold, cách đèo Logan không xa và là điểm đến ưa thích của du khách.

Theo người phát ngôn của Công viên Glacier, địa hình Dragon’s Tail rất gồ ghề, đồng thời mạn hai bên sườn núi rất dốc, do đó người leo núi thường phải tập trung cao độ để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Chỉ mới vài ngày trước, các nhân viên cứu hộ đã phải tiến hành giải cứu một người leo núi khác, bị thương sau khi trượt ngã từ một bãi trượt tuyết thuộc khu vực đèo Logan.

Ngã trong khi leo núi và chết đuối là hai trong số những nguyên nhân hàng đầu gây ra những vụ tử vong tại Vườn Quốc gia Glacier.

Josh Yarrow là trường hợp thiệt mạng thứ hai được ghi nhận tại Công viên Glacier trong năm 2020.

Hồi đầu tháng 7, một nạn nhân khác cũng đã tử vong ở Công viên Glacier không rõ nguyên do. Ảnh: CNN.

Ngày 1/7, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể một người đàn ông trong khu vực hạn chế của công viên. Nạn nhân được xác định là ông George Calvin Adams, đến từ bang Idaho. Nguyên nhân cái chết đến nay vẫn chưa rõ, song các nhà chức trách đã loại trừ khả năng bị động vật hoang dã tấn công.

Mỗi năm, Vườn quốc gia Glacier đón hàng triệu lượt khách tham quan, do đó vấn đề đảm bảo an toàn cho du khách nên được chú ý, đặc biệt là trong việc yêu cầu du khách tuân thủ những nguyên tắc an toàn mà công viên đưa ra.

