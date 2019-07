Đu càng máy bay hơn 6000km, người đàn ông rệu rã 'đáp' xuống sân bay lớn nhất nước Anh và định cư luôn ở đó 23 năm

Ngày 30/6 mới đây, cả thế giới sửng sốt trước việc một hành khách đi lậu vé từ Kenya đến Anh đã rơi xuống khi máy bay chuẩn bị hạ cánh. Thậm chí, thi thể còn suýt rơi trúng một thanh niên đang tắm nắng trong vườn nhà ở phía nam thủ đô London.

Thi thể đông cứng từ máy bay Kenya đã rơi xuống 1 vườn nhà phía nam London

Nhưng thực ra chuyện đi lậu vé cũng không phải quá hi hữu. Vì những lí do khác nhau, nhiều người sẵn sàng đu càng máy bay để đến "miền đất hứa", tìm kiếm hi vọng đổi đời dù có thể phải trả giá bằng cả sinh mạng. Câu chuyện của Pardeep Saini từ Ấn Độ, đi lậu máy bay vào 23 năm trước cũng như vậy.

Chuyến bay kinh hoàng đó do hãng British Airways vận hành đi từ Delhi (Ấn Độ) đến thủ đô London (Anh) vào tháng 10/1996. Cậu thanh niên Pardeep mới 22 tuổi cùng em trai Vijay, 19 tuổi, được một tay buôn người sắp xếp cho bám vào phía dưới mũi máy bay.

Hai anh em phải chịu đựng hành trình dài 6.437 km, trải qua 10 giờ bay ở nhiệt độ hạ xuống mức -60 độ C và tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng. Khi gần đến đích, cậu em Vijay đã bị đông cứng đến chết, rơi từ độ cao 600m xuống một khu công nghiệp thuộc Richmond, nằm về phía tây nam London. Thi thể được tìm thấy vào 5 ngày sau đó.

1 máy bay của hãng British Airways cất cánh từ sân bay Heathrow

Riêng người anh Pardeep dù chịu đựng sự giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng đã sống sót kì diệu. Khi máy bay hạ cánh, anh loạng choạng bước xuống đường băng của Heathrow - sân bay lớn nhất nước Anh và lớn thứ 3 thế giới - trong sự ngỡ ngàng của tất cả phi hành đoàn và hành khách.

Tuy vậy, Pardeep lúc ấy đã hạ thân nhiệt trầm trọng, mất dần ý thức do thiếu oxy và bắt đầu không thể cử động. Ngay lập tức, anh được chở đến bệnh viện, các bác sĩ nhìn qua cũng đoán được tình trạng "lành ít dữ nhiều". Vậy nhưng một lần nữa, Pardeep thoát khỏi bàn tay tử thần khiến ai nấy đều kinh ngạc.

Pardeep Saini: "Tôi không muốn nhớ lại chuyến bay 23 năm trước, điều ấy quá khó..."

Pardeep nói anh chưa bao giờ muốn nhớ lại chuyến bay khủng khiếp 23 năm trước, nhưng cái chết mới đây của người đi lậu vé từ Kenya đã khiến mọi kí ức trở nên sống động. "Tôi thực sự không muốn nhớ tới, kí ức này quá khó khăn với tôi. Nhưng tôi cảm thấy rất tiếc cho nạn nhân người Kenya" - Pardeep bày tỏ.

Dù sống sót nhưng cậu thanh niên 22 tuổi luôn phải đối diện với nguy cơ bị trục xuất khỏi nước Anh. Tuy vậy, sau quá trình kiện tụng dai dẳng và chỉ kết thúc vào năm 2014, Pardeep Saini được cho phép ở lại đất nước mà anh đã liều mạng đặt chân tới.

Hiện giờ, Pardeep đã lấy vợ, có 2 cậu con trai 4 tuổi và 1 tuổi, cả gia đình nhỏ sống ở Wembley, phía bắc London. Điều đặc biệt nhất là suốt hơn 20 năm qua, Pardeep chưa bao giờ rời khỏi Heathrow, nhờ vào kinh nghiệm từng làm kĩ sư cơ khí ô tô ở Ấn Độ mà anh xin được một chân làm tài xế taxi ngay tại sân bay.

Việc Pardeep sống sót đến nước Anh và còn làm tài xế ở Heathrow đã gây ra nhiều tranh cãi về vấn đề nhập cư trái phép. Còn đối với bản thân người đàn ông này, anh luôn trăn trở về cuộc hành trình định mệnh đã khiến mình mất đi em trai.

Có thể nói cuộc sống đã tiếp diễn khá tốt đẹp, nếu có điều gì níu kéo Pardeep về quá khứ đau buồn thì đó là cái chết của em trai. "Tôi đã trầm cảm khoảng 6 năm sau cái chết của Vijay. Nếu chúng tôi cùng chết, tất cả đã kết thúc. Nếu chúng tôi cùng sống, đó lại là một câu chuyện khác. Nhưng đằng này tôi mất đi em trai của mình... Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau" - người tài xế ở sân bay Heathrow chia sẻ.

Hai anh em Ấn Độ có lẽ đã không dám đặt cược cả tính mạng nếu họ biết mức độ nguy hiểm của việc đi lậu vé. Tháng 10/1996 là lần đầu tiên họ "được" đi máy bay!

Chuyến đi ấy khiến người em tử nạn thương tâm, còn người anh trở thành 1 trong 2 hành khách đi lậu duy nhất còn sống sót đặt chân xuống sân bay ở London. Trường hợp thứ hai là một thanh niên 24 tuổi, vượt gần 13 ngàn cây số từ Johannesburg (Nam Phi) đến London vào tháng 6/2015, cũng xuất hiện đầy bất ngờ bên dưới một chiếc máy bay của hãng British Airways.

Theo Đạt Lê

