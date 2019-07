Đi mua sắm, người phụ nữ bị thang cuốn “nuốt” trọn 2 chân, nhân chứng kể lại chi tiết sự việc khiến ai cũng rùng mình kinh hãi

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 20/7 vừa qua, tại một trung tâm mua sắm ở A Thành, Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.

Theo những hình ảnh từ hiện trường có thể thấy, nạn nhân là một phụ nữ khoảng 60 tuổi, mặc áo đỏ, cả hai chân của bà bị mắc kẹt trong khoảng trống ở bên cạnh thang cuốn, khiến người phụ nữ không thể di chuyển được.

Ngay sau đó, nhân viên của tòa nhà đã nhanh chóng tắt thang cuốn khẩn cấp và gọi đội cứu hộ tới giải cứu người phụ nữ này. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, họ sợ rằng phần thân trên của người phụ nữ bị nghiêng về phía sau và bà sẽ đau đớn hơn nếu di chuyển đôi chân. Do đó, một số người đã đứng nắm hai tay của người phụ nữ, giữ cho phần thân trên của bà được thẳng, giúp người phụ nữ hạn chế được đau đớn.

Người phụ nữ bị thang cuốn nuốt trọn cả hai chân.

Sau khoảng 30 phút, cuối cùng người phụ nữ cũng được giải cứu thành công. Tuy nhiên, chân trái của người phụ nữ bị cắt đứt, chân phải của bà cũng bị thương nghiêm trọng. Ngay sau đó, người phụ nữ được đưa tới bệnh viện để điều trị. Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Đây không phải là tai nạn thang cuốn đầu tiên diễn ra tại Trung Quốc. Vào hồi đầu tháng 7, một cụ ông họ Li (73 tuổi) đã ngã ra phía sau khi bước lên thang cuốn do ông bám nhầm vào tay vịn thang bộ thay vì tay vịn của thang cuốn. Nguy hiểm hơn là phía sau cụ ông là một người phụ nữ đang bế con nhỏ. Do đó, người phụ nữ này đã làm rơi con của mình xuống thang cuốn nhưng may mắn, đứa bé không bị thương nghiêm trọng.

Nguồn: Shanghaiist

Theo Helino