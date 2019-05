Đăng ảnh chê nhẫn cầu hôn của bạn trai là đồ ăn cắp, cô gái chẳng ngờ bị dân mạng chỉ trích thậm tệ vì hành động này

Cầu hôn là một trong những bước quan trọng nhất để chàng trai có thể "rước nàng về dinh" thành công. Ngoài địa điểm lãng mạn, lời cầu hôn ngọt ngào thì một chiếc nhẫn định tình là không thể thiếu. Mới đây, một cô gái đã chia sẻ bài đăng về kinh nghiệm được cầu hôn của mình lên nhóm Facebook "That's It, I'm Ring Shaming: Can't Stop Won't Stop" (tạm dịch: Vậy đó, tôi chê bai chiếc nhẫn: Không thể và sẽ không dừng lại). Mục đích ban đầu của nữ chính là chê bai chiếc nhẫn bạn trai tặng nhưng cuối cùng cô lại dân mạng chỉ trích không thương tiếc.

Cô gái đăng kèm hình ảnh chiếc nhẫn được làm theo phong cách cổ điển mà bạn trai dùng để cầu hôn cô. Thế nhưng, sau đó cô lại phát hiện sự thật phũ phàng rằng người yêu cô đã ăn cắp chiếc nhẫn này từ mẹ của một người bạn thân. Cô không hề hay biết việc này cho đến khi người bạn kia nhìn thấy và đánh tiếng hỏi khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nữ chính cũng cho biết hiện tại cô và bạn trai không còn ở bên nhau.

Dưới bài đăng, cư dân mạng để lại rất nhiều bình luận. Một số người đồng cảm với cô gái kia, cho rằng cô không nên chung sống với một người mà từ nấc thang đầu tiên của cuộc hôn nhân đã lừa dối cô. Vậy nhưng, vẫn có không ít ý kiến trái chiều quay sang chỉ trích cô gái. Không thể bênh vực hành động ăn cắp của người bạn trai cũ nhưng việc đến nay vẫn không giao trả lại món đồ của nữ chính khiến mọi người không khỏi bức xúc.

"Vậy giờ chúng tôi có thể chỉ trích việc cô không trả lại chiếc nhẫn không dù người đó giờ đã là người yêu cũ của cô?", "Cô cũng không tốt đẹp hơn bạn trai cũ của mình đâu, đây là chiếc nhẫn ăn cắp mà", "Tôi không thể tin được cô ấy giữ chiếc nhẫn đến giờ và khăng khăng nó là của cô ấy"... - trích một vài bình luận của cư dân mạng.

(Nguồn: The Sun)

Theo Helino