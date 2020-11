Dân mạng dậy sóng trước phát biểu của con gái Tổng thống Donald Trump lúc ông này bị thua phiếu trong bầu cử Mỹ

Trong suốt thời gian qua, Ivanka Trump luôn góp sức giúp Tổng thống Donald Trump vững vàng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng 2020. Cô còn là người có tầm ảnh hưởng rất lớn đến các nhà tài phiệt ở Mỹ hiện tại.

Mới đây, giữa lúc tranh cử vào Nhà Trắng cam go, Ivanka Trump phá kỷ lục gây quỹ của ông Barack Obama, làm tăng uy tín của đảng Cộng hòa. Cụ thể, theo truyền thông Mỹ hôm 1/11 đưa tin trong một sự kiện hồi tháng 9 ở thành phố Austin, bang Texas, Ivanka Trump đã thu về 4,5 triệu USD chỉ trong một ngày, vượt kỷ lục của cựu tổng thống Mỹ Barack Obama là 3,8 triệu USD.

Hơn thế, khi cuộc chiến có tỷ số nghiêng về ứng cử viên Joe Biden của đảng Dân chủ, Ivanka Trump đã liên tục lên trang cá nhân để kêu gọi động viên cho cha mình. Cô viết về sự nỗ lực, công sức của ông Trump dành cho người dân nước Mỹ. Cô đưa ra hết những công việc mà đương kim chủ nhân tòa Bạch Ốc phải làm và làm hơn rất nhiều người khác.

Ivanka Trump có phát ngôn "Các cuộc bầu cử tự do và công bằng là nền tảng của nền dân chủ nước Mỹ" khiến mạng xã hội dậy sóng.

Hơn hết, Ivanka Trump khẳng định sự quyết tâm của cha mình: "Ông Donald Trump sẽ chiến đấu đến cùng vì bạn, gia đình bạn và vì tương lai của đất nước vĩ đại này". Mới đây, khi ông Trump tuyên bố kết quả kiểm phiếu có gian lận và cùng luật sư chiến đấu tới cùng, Ivanka đã có dòng viết gây sốt trên mạng xã hội.

Trên tài khoản Instagram, Ivanka Trump viết: "Mọi phiếu bầu hợp pháp đều phải được tính. Những lá phiếu không hợp lệ thì sẽ không được tính. Điều này không còn gì phải bàn cãi. Đây không phải là một tuyên bố từ đảng phái nào. Các cuộc bầu cử tự do và công bằng là nền tảng của nền dân chủ nước Mỹ"

Rất nhiều người ủng hộ ông Trump và Ivanka nhưng số khác lại cho rằng đương kim Tổng thống phải tìm ra bằng chứng cụ thể. Hiện tại, ông Trump không chịu bỏ cuộc và đang cùng đảng Cộng hòa huy động 60 triệu USD cho việc khởi kiện.

Trong khi Ivanka liên tục ra mắt và dùng sức ảnh hưởng của mình để bảo vệ Tổng thống Trump thì các thành viên trong đại gia đình này chưa có động thái gì. Cụ thể, Đệ nhất phu nhân Tổng thống Mỹ, bà Melania hoàn toàn im lặng.

Về kết quả hiện tại của cuộc bầu cử, số phiếu của Donald Trump là 214/270, còn ông Joe Biden là 264/270. Trong thế cục này rõ ràng, ông Trump đang rơi vào trạng thái nguy hiểm. Theo cập nhật mới nhất:

- Ông Donald Trump thắng: Alabama, Kentucky, Tennessee, Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Tây Virginia, Indiana, Missouri, Nam Carolina, Lousiana, Nam Dakota, Bắc Dakota, Wyoming, Nebraska, Kansas, Utah, Idaho, Florida, Ohio, Texas, Iowa

- Ông Joe Biden thắng: Illinois, New Jersey, Virginia, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Washington DC, Delaware, Vermont, New York, Colorado, New Hampshire, Oregon, Washington, California, Arizona, New Mexico, Hawaii, Minnesota, khu vực quốc hội số hai Nebraska, Wisconsin, Michigan

Đỗ Quyên (th)