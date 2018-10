Cuộc sống ít người biết về kẻ xả súng tại Crimea khiến hơn 20 người thiệt mạng

Vladislav Roslyakov đã tự sát trong thư viện trường sau khi xả súng khiến 21 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương

Mẹ theo giáo phái bị cấm, bố nghiện rượu

Vladislav Roslyakov sinh năm 2000. Tại tòa nhà trên phố Nekrasova, TP Krech, Crimea nơi ông bà nội và bố của Vladislav sinh sống, cũng như ở khu nhà trên phố Lva Tolstogo nơi hắn sống cùng mẹ, không ai ngờ rằng, Vladislav có thể gây ra vụ thảm sát đẫm máu ngay tại ngôi trường nơi hắn đang học năm thứ tư.

Hai mẹ con Vladislav sống tại quận Arshintsevo, Kerch. Khu vực này trước đây là ngôi làng tách biệt nằm trên bờ của eo biển Kerch. Theo những người hàng xóm, bà Galina - mẹ của Vladislav là một phụ nữ gầy còm, trầm lặng và ít nói. Do thường xuyên bị chồng - ông Igor đánh đập và xỉ nhục, bà Galina cùng con bỏ đi nơi khác khi Vladislav học lớp 5. Sau khi rời khỏi nhà chồng, bà Galina đã thuê căn phòng trong ngôi nhà cũ kỹ trên phố Lva Tolstogo với giá khoảng hơn 2.000 Rúp/tháng. Điều kiện sinh hoạt ở đây rất tồi tệ, thiếu các tiện nghi cần thiết. Mẹ con bà sống đơn giản, ít giao du với hàng xóm.

Bà Galina làm việc tại một phòng khám ung thư và nhận mức lương rất thấp. Bà còn tham gia một giáo phái bị cấm ở Nga. Các thành viên của giáo phái này thường tụ tập tại một ngôi nhà lớn và cầu nguyện trong thời gian dài. Cậu con trai làm gì, bà Galina dường như chẳng mấy quan tâm.

Trên thực tế, vợ chồng ông Igor đã ly hôn. Ông này từng chiến đấu ở Afghanistan và bị thương. Theo người hàng xóm tên là Taisia, ông Igor thường xuyên say rượu. Khi ông Igor say, tất cả mọi người xung quanh đều phải đi trốn vì ông ta sẽ gây sự. Đôi khi, ông còn cầm thanh kiếm chạy quanh sân… Một lần, trên đường từ nơi làm việc về nhà trong tình trạng say rượu, người đàn ông này đã bị đánh đập dã man, bị ngã, bị đập đầu vào mép vỉa hè.

Kể từ đó, ông thường bị đau đầu dữ dội và hàng tháng, được nhận tiền trợ cấp tàn tật. Tuy nhiên, số tiền này không đủ để ông ấy mua rượu. Khi hết tiền, ông ấy lại ép bố mẹ già chu cấp. Bố ông Igor là người Cô-dắc. Có một thời gian, 2 bố con họ vẫn tham dự các cuộc hội họp của cộng đồng này.

Thích chơi game trên máy tính và vũ khí

Vladislav từng là đứa trẻ hiếu động và sớm thể hiện khuynh hướng tàn ác. Bà hàng xóm Irina kể rằng mình đã chứng kiến việc hắn treo cổ con mèo con và cười thích thú khi con vật kêu thảm thiết. Sau đó, nếu không bị ngăn chặn kịp thời, Vladislav còn trừng trị những chú mèo khác. Sau khi chuyển đến sống tại căn phòng trong ngôi nhà trên phố Lva Tolstogo, Vladislav chỉ thỉnh thoảng đến thăm ông bà và hiếm khi ghé vào căn hộ của bố ở ngay bên cạnh. Hàng xóm nhận thấy rằng, từ đứa trẻ năng động, Vladislav trở thành người sống khép kín, luôn buồn rầu.

Vladislav học tại trường Cao đẳng Kỹ thuật ở Kerch vào năm 2015, ngành Lắp đặt, điều chỉnh và vận hành các thiết bị điện trong các công trình công nghiệp và dân dụng. Tuy nhiên, một người quen của Vladislav đã nói rằng, hắn ta ghét trường kỹ thuật này vì những giáo viên độc ác và ám chỉ rằng sẽ trả thù họ. Một ngày trước vụ xả súng, bà hàng xóm Olga còn nhìn thấy Vladislav mang theo mấy chiếc hộp.

Theo người bạn cùng lớp, Vladislav hầu như không giao tiếp với ai, đã rời khỏi mạng xã hội và chỉ quan tâm đến những kẻ điên cuồng. Còn một người bạn nữ nói rằng, Vladislav thường bị các bạn trong lớp nhạo báng và muốn trả thù. Trong khi đó, theo ông Igor, con trai mình không kể gì về việc học tập. Vladislav chỉ thích chơi game trên máy tính và vũ khí…

