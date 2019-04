Cuộc sống đời thường của cựu tổng thống Obama sau khi rời Nhà Trắng

Ông Obama và vợ công bố viết cuốn hồi ký "Becoming" từ năm 2017. "Becoming" ra mắt tháng 11/2018, bản dịch tiếng Việt có tựa đề "Chất Michelle". Hiện cuốn sách đã bán được hơn 10 triệu bản trên thế giới. Cuốn hồi ký "Becoming" là câu chuyện toàn bộ cuộc đời của bà Michell, cũng như những khó khăn trong cuộc hôn nhân với ông Obama, việc bà bị sảy thai và sau đó phải nhờ đến phương pháp thụ tinh ống nghiệm để có Malia và Sasha. Trong ảnh, cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama phát biểu tại Đấu trường Royal Arena ở Copenhagen, Đan Mạch, trong chuyến lưu diễn để quảng bá cho cuốn hồi ký "Becoming". Ảnh: Reuters.