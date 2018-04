Cuộc sống của nữ vận động viên lướt ván bị cá mập cắn cụt tay

Vợ chồng Bethany bên hai con trai Tobias và Wesley. Ảnh: Instagram

Bethany Hamilton, 28 tuổi, vận động viên lướt ván chuyên nghiệp hàng đầu của Mỹ, hôm 27/3 tiết lộ trên Instagram rằng cô và chồng, Adam Dirks, vừa chào đón con trai thứ hai.

Đăng bức ảnh cả gia đình 4 thành viên lên tài khoản cá nhân nhằm thông báo về sự chào đời của bé Wesley Phillip Dirks, Bethany viết: "Chúng tôi vô cùng vui mừng chào đón con trai Wesley Phillip Dirks đến với thế giới! Cảm ơn Chúa vì đã ban cho tôi hai cậu bé này!".

Trước đó, hồi tháng 10/2017, Bethany đăng lên Instagram một đoạn video gia đình dễ thương, trong đó cậu con trai lớn hơn 2 tuổi Tobias hôn bụng bầu của mẹ để thông báo tin vui tới người hâm mộ.

"Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người về những lời chúc ấm áp mà các bạn dành cho chúng tôi khi biết tin. Càng được làm mẹ, làm vợ lâu hơn, tôi lại nhận ra đó là một đặc ân, một niềm hạnh phúc và tôi vô cùng trân quý vai trò này", Bethany từng viết.

Bethany khi mang thai con trai Wesley. Ảnh: Instagram

Bethany và Adam kết hôn hồi tháng 8/2013 và đến cuối năm 2015, bé Tobias chào đời. Câu chuyện về nghị lực sống, nỗ lực không ngừng của nữ vận động viên lướt ván nổi tiếng từng trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều người sau khi cô chia sẻ về cuộc đời mình qua cuốn sách "Soul Surfer: A True Stoty of Faith, Family, and Fighting to Get Back on Board" (tạm dịch: Người lướt ván từ trong tâm hồn: Câu chuyện có thật về Niềm Tin, Gia đình và Cuộc đấu tranh để trở lại với chiếc ván).

Quyển sách từng được chuyển thể thành phim với sự tham gia diễn xuất của Dennis Quaid và Carrie Underwood vào năm 2011. Anna Sophie Robb đảm nhận vai Bethany.

Bethany sinh tháng 2/1990 trong một gia đình lướt ván. Cô bắt đầu chơi môn thể thao này năm 8 tuổi và đến năm 9 tuổi đã có nhà tài trợ. Theo Mail, năm 13 tuổi, khi đang lướt ván trên bãi biển Kauai, thuộc Hawaii, Bethany bị một con cá mập tấn công, khiến cô mất toàn bộ cánh tay trái và 60% máu trong cơ thể.

Bethany khi là vận đông viên lướt ván.

Tuy không còn cánh tay nhưng sau thời gian đau đớn, Bethany vẫn đứng lên, quyết không để cho vụ tấn công kia cản trở niềm đam mê lướt ván của mình. Năm 2007, Bethany bắt đầu thi đấu tại các cuộc thi lướt ván chuyên nghiệp.

Năm 2010, Bethany đứng thứ 20 trong danh sách các nữ vận động viên lướt ván xuất sắc thế giới. Cô từng xếp vị trí số 1 trong ít nhất 8 cuộc thi lướt ván được tổ chức ở Mỹ và vài nước khác.

Theo Ngôi sao