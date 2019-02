Cuộc chiến 6 năm giành khối tài sản 8,8 tỷ USD của vợ chồng tỷ phú Nga

Mới đây, vụ ly hôn sau hơn 20 năm chung sống giữa “vua cà phê Trung Nguyên” Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ Lê Hoàng Diệp Thảo gây xôn xao dư luận với cuộc đấu khẩu gay gắt tại toà. Trên thế giới, từng có nhiều cuộc “chia tay” tranh chấp khối tài sản nhiều tỷ USD, trong đó đình đám nhất phải kể đến trường hợp vợ chồng tỷ phú Nga Dmitry Rybolovlev và Elena Rybolovlev.

Vợ chồng tỷ phú Rybolovlev. Ảnh: The Star.

Cặp đôi gặp nhau khi còn là sinh viên đại học tại Perm, Nga và kết hôn vào năm 1987. Tốt nghiệp ngành y nhưng Dmitry, với óc kinh doanh nhạy bén, quyết định khởi nghiệp và thành công trong lĩnh vực khai thác phân bón. Ông được mệnh danh là “vua phân bón” của Nga với khối tài sản khổng lồ tích luỹ được sau nhiều năm kinh doanh. Ông sở hữu nhiều bất động sản trên khắp thế giới. Sau 23 năm chung sống, cặp đôi có 2 con gái và chuyển tới sống tại Thụy Sĩ.

Tháng 12/2008, Elena Rybolovlev đệ đơn ly hôn với lý do không thể tiếp tục chịu đựng thói trăng hoa của chồng. Bà đưa ra bằng chứng về những bữa tiệc trên du thuyền với nhiều cô gái trẻ của tỷ phú Nga.

Theo luật Thuỵ Sĩ, nơi gia đình tỷ phú đang sinh sống, khi ly hôn, người vợ sẽ nhận được một nửa tài sản chung. Tuy nhiên, việc xác định những tài sản nào phải chia đôi là điều không hề đơn giản bởi tài sản của vợ chồng tỷ phú Nga nằm ở khắp mạng lưới phức tạp gồm nhiều công ty nước ngoài.

Vợ tỷ phú Nga đệ đơn ly hôn vì không chịu đựng được thói trăng hoa của chồng. Ảnh: Getty Images.

Theo Forbes, khi đó Dmitry sở hữu tài sản 12,8 tỷ USD , và do cặp đôi không ký thoả thuận tiền hôn nhân, Elena đòi chia một nửa tài sản theo luật. Tài sản của tỷ phú Dmitry gồm nhiều bất động sản tại Nga, Mỹ, châu Âu, du thuyền "My Anna" 111 triệu USD , máy bay Airbus A319 trị giá 95 triệu USD , bộ sưu tập nghệ thuật khoảng 800 triệu USD ... Tại Mỹ, tỷ phú và con gái lớn Ekaterina thông qua một số quỹ tín thác sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ, gồm một căn penthouse tại Central Park West, New York và một dinh thự ở Palm Beach, Florida.

Bà Elena tố chồng - người giàu thứ 14 tại Nga khi đó - đã thông qua các thiên đường thuế để giấu bớt tài sản. Theo thông tin từ tài liệu toà án, Dmitri được cho là đã thông qua công ty có tên Xitrans Finance Ltd. chuyển nhiều tài sản xa xỉ từ Thuỵ Sĩ sang Singapore và London để qua mắt vợ.

Tháng 4/2012, người đại diện của tỷ phú Nga thừa nhận rằng ông Rybolovlev “không phải là một người chồng mẫu mực. Ông chưa bao giờ phủ nhận việc ngoại tình, nhưng vợ ông biết rõ điều đó và đã chấp nhận".

Cuối cùng, vào năm 2014, sau 6 năm kiện tụng, một toà án tại Geneva phán quyết Elena nhận 4,5 tỷ USD chia từ tài sản chung với người chồng tỷ phú. Khi đó, tài sản của tỷ phú Nga được định giá là 8,8 tỷ USD .. Bà được giữ các bất động sản trị giá 146 triệu USD và căn nhà chung tại khu nhà giàu Cologny ở Geneva. Ngoài ra, bà cũng được quyền nuôi con gái Anna khi đó 13 tuổi.

Tuy nhiên, ông Dmitry không chấp nhận phán quyết này và nộp đơn kháng cáo. Theo đó, trong phiên phúc thẩm vào tháng 6/2015, tỷ phú Nga đã kháng cáo thành công và giữ lại được gần 4 tỷ USD , chỉ phải chia cho vợ cũ 604 triệu USD và hai bất động sản. Tháng 10 năm đó, hai bên đạt được thoả thuận, kết thúc vụ ly hôn ồn ào kéo dài hơn nửa thập kỷ.

Theo Zing