Container chứa 39 thi thể từng đỗ ở điểm nóng buôn người

Vào khoảng 6h50 hôm đó, tài xế lái chiếc container đã dừng lại khoảng 5 phút ở một con đường kín đáo, bẩn thỉu, được xem là điểm nóng của nạn buôn người, gần câu lạc bộ golf Orsett và công ty xuất nhập khẩu D&J Exports.



Chiếc xe container màu đỏ chở 39 thi thể rời khỏi hiện trường hôm 23/10. Ảnh: Reuters.

Một người đàn ông sống gần câu lạc bộ golf Orsett cho biết cách đây ba tuần, ông từng nhìn thấy "15-20 người di cư" nhảy ra khỏi một xe tải ở khu vực này.



Chiều 18/10, chiếc container còn dừng ở một số điểm khác trước khi đến cảng Dover và quay lại Bỉ. Peter Hyams, chủ của D&J Exports, cho hay ông không biết gì về việc chiếc container trên từng đỗ tại đây.

Dữ liệu GPS trên cho thấy 39 người di cư thiệt mạng có thể nằm trong một đường dây buôn người có tổ chức từ Bỉ sang Anh.

Container thuộc sở hữu của công ty GTR Europe ở hạt Monaghan, Ireland và được cho thuê từ hôm 15/10. Người thuê container chính là Ronan Hughes, 40 tuổi, nghi phạm đang bị cảnh sát Anh truy nã cùng em trai Chirst Hughes, 34 tuổi.

Ronan được cho là đã lái xe đầu kéo đưa container đông lạnh rời khỏi nhà kho gần biên giới Ireland sau khi ký vào giấy thuê. Container đã đi vào Anh, vượt biển tới cảng Calais, Pháp, rồi quay lại hạt Kent, Anh. Nó sau đó còn vượt biển đến Pháp và Bỉ một lần nữa. Tuy nhiên, không rõ tài xế điều khiển container trên hành trình này là Ronan hay người khác.

Hành trình của container chở 39 thi thể trước khi được phát hiện (bấm vào ảnh để xem đầy đủ). Đồ họa: Tiến Thành.



Cảnh sát Ireland hôm qua đã tịch thu chiếc xe đầu kéo màu xanh của Ronan ở thủ đô Dublin, được cho chính là chiếc xe đã chở container đến Bỉ.

Cảnh sát Essex đang kêu gọi Ronan và Christ ra đầu thú . Ronan được cho là đã gọi cho cảnh sát ngay sau khi biết sự việc vào sáng 23/10 và xác nhận rằng anh ta quen Mo Robinson, tài xế đã phát hiện 39 người chết trong container. Ronan có thể muốn dò là tin tức từ cảnh sát nhưng bỏ trốn ngay sau đó.

Robinson bị cáo buộc tham gia mạng lưới toàn cầu chuyên đưa người nhập cư trái phép vào Anh từ tháng 12/2018. Anh này đã bị truy tố với 39 cáo buộc ngộ sát, hai cáo buộc buôn người và một cáo buộc rửa tiền.

Chiếc xe đầu kéo màu xanh của nghi phạm Ronan Hughes bị cảnh sát tịch thu ở Dublin, Ireland hôm 1/11. Ảnh: Photopress



Hôm 1/11, Eamon Harrison, 22 tuổi, tài xế đã chở container đến cảng Zeebrugge, Bỉ trước khi nó đến Anh, cũng bị truy tố với 39 cáo buộc ngộ sát, âm mưu buôn người và hỗ trợ nhập cư trái phép. Cảnh sát Essex đang tiến hành các thủ tục để dẫn độ Harrison từ Ireland về Anh xét xử trong vài tuần tới.

Tại Việt Nam, Công an Hà Tĩnh hôm qua cho biết đã khởi tố , bắt giam hai nghi can để điều tra tội Tổ chức, môi giới người khác trốn ra nước ngoài trái phép, hoặc ở lại nước ngoài trái phép, liên quan sự việc 10 gia đình trên địa bàn trình báo có con mất tích trên đường sang Anh. Tuy nhiên, họ chưa công bố danh tính, giới tính của nghi can với lý do "vụ án đang trong quá trình điều tra".

Trong thông báo mới nhất, cảnh sát hạt Essex tin rằng các nạn nhân trên container có người Việt Nam nhưng chưa thể công bố danh tính. Họ cho biết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính phủ Việt Nam và các nước khác để nhận dạng nạn nhân và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng trong thảm kịch này.

Theo VnExpress