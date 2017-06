Công nương Kate xinh đẹp giỏi giang là vậy cũng không thể sống chung với mẹ chồng

Năm 2011, đám cưới thế kỷ của công nương Kate và hoàng tử Anh William đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng lẫn truyền thông. Trước sự chứng kiến của khoảng 1.900 quan khách, Hoàng tử William đã trao nhẫn cưới cho vị hôn thê Kate Middleton, đánh dấu thời khắc trọng đại trong đám cưới Hoàng gia được cả thế giới chờ đón.

Bắt đầu từ đây, cô gái sinh ra trong gia đình trung lưu ở một làng quê nước Anh đã trở thành công nương xứ Cambridge và là một thành viên quan trọng của hoàng gia Anh. Đặc biệt trong 6 năm của cuộc hôn, công nương Kate đã sinh được hai em bé xinh xắn đáng yêu và được công chúng rất yêu thích.

Tuy nhiên, cuộc sống trong hoàng gia những tưởng hoàn hảo nhưng đằng sau đó là những góc khuất không phải ai cũng biết.

Mâu thuẫn với mẹ kế của chồng

Cũng như bao nàng dâu trẻ, công nương Kate cũng có nhiều mâu thuẫn với mẹ chồng.

Người viết tiểu sử Hoàng gia Christopher Andersen đã chia sẻ: "Mối thù hận 15 năm! Nữ Công tước xứ Cornwall, hay còn gọi là Camilla Parker Bowles đã tỏ ra khinh bỉ người vợ xinh đẹp của Hoàng tử William là Công nương Kate kể từ lần đầu tiên nhìn thấy cô".

Trong lúc đó, vào năm 2015 tin đồn cãi vã này liên quan đến Công nương Anh và Công nương Camilla xứ Cornwall, vợ hai của Thái tử Charles. Theo nhiều nguồn tin, công nương Camilla được đồn đại là "mẹ chồng khắc nghiệt" khi không ít lần gây khó dễ cho Kate Middleton.

Theo đó, mâu thuẫn bắt đầu khi năm đầu làm dâu trong dịp sinh nhật của bà Camilla, Công nương Kate Middleton đã về nhà mẹ đẻ mà không ở lại Cung điện để dự tiệc mừng. Bà đã nổi giận và cho rằng "con dâu nhà quê" không biết phép tắc. Tuy nhiên, để giữ thể diện, họ vẫn thường xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện lớn và hành xử rất thân thiết.

Những tưởng mối quan hệ của họ sẽ khá hơn sau ngần ấy năm, đến đầu năm nay, bà Camilla lại bị đồn là có ngoại tình với một người đàn ông lạ mặt. Là Công nương xứ Cornwall và là mẹ kế của Hoàng tử William, nghi vấn này khiến vị thế của bà không khỏi lao đao.

Ngoài ra, công nương Kate có phần không hài lòng với cách bà tránh né dư luận, làm ngơ mà không đưa ra bất kì lời đính chính nào. Điều này càng khiến giới truyền thông được dịp bôi xấu hình ảnh Hoàng gia, họ còn cho rằng vì bà đi ngoại tình và bị Thái tử Charles bắt gặp nên đành im lặng không dám giải thích.

Mẹ kế của chồng thẳng thắn chê bai 2 con công nương Kate

Đằng sau vẻ hạnh phúc là cuộc sống không như mơ của công nương Kate.

Vì việc làm của mẹ chồng, công nương Kate Middleton đã tạm thời yêu cầu mẹ chồng đừng tiếp xúc nhiều với hai cháu là Hoàng tử bé George và tiểu Công chúa Charlotte. Hoàng tử William được cho là tán thành với cách hành xử của vợ, bởi anh cũng bức xúc khi biết bố ruột của mình tổn thương vì tin đồn.

Đáp trả lại hành động của con dâu, bà Camilla đã thẳng thừng chê bai hai cháu của mình, thậm chí bà còn cho rằng Hoàng tử William và Công nương Kate Middleton đã nuông chiều con đến mức hư hỏng. Có nguồn tin còn khẳng định họ từng cãi nhau trước mặt rất nhiều người giúp việc.

"Bà Camilla dĩ nhiên bức xúc trước yêu cầu "cấm" gặp George và Charlotte của Kate. Ngoài ra, bà còn công khai quát mắng Kate rằng: "Đừng có mà đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi! Chính cô mới là người biến gia đình Hoàng gia thành trò đùa cho thiên hạ.

Cô lúc nào cũng khoe ảnh George để quảng bá cho bản thân, có lẽ cô nên có cả một chương trình truyền hình thực tế riêng luôn mới phải. Cô đáng lẽ nên học theo nhà Kardashian và thực hiện một chương trình mang tên Keeping Up with the Waleses!".

Bị bà cô bên chồng liếc xéo vì quá xinh đẹp

Công nương Kate bị hai bà cô bên chồng liếc xéo.

Không chỉ bị mẹ kế không ưa, công nương Kate còn bị bà cô bên chồng ganh ghét vì nhan sắc. Được biết, trong buổi lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của Nữ hoàng Anh tại nhà thờ St Paul, cánh truyền thống Anh đã có cơ hội chụp lại hình ảnh của các thành viên trong gia đình hoàng gia.

Trong buổi lễ này, công nương Kate Middleton nổi bật nhất trong giới nữ của hoàng gia Anh. Dù bị hai bà cô bên chồng ghét ra mặt nhưng công nương xứ Cambridge vẫn hạnh phúc khoe dáng.

Ngoài ra, công nương Kate còn được biết đến với thái độ "cứng đầu" với bà nội của chồng vì những quy định khắt khe trong hoàng gia. Qua đó, để thấy rằng, công nương Kate có cuộc sống chẳng hoàn hảo như người ngoài mơ tưởng.

Đỗ Quyên (th)