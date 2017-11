Con trai đẹp như tài tử sau thẩm mỹ khiến mẹ không thể nhận ra

Noppajit Monlin, 22 tuổi, là nhân vật được chọn tham gia "Let me in Thailand", chương trình phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí dành cho những người có hoàn cảnh, câu chuyện đặc biệt.

Chàng trai Thái Lan có màn lột xác ngoạn mục sau thẩm mỹ. Ảnh: coconuts.

Từ nhỏ, Noppajit luôn tự ti về ngoại hình khi vùng xương hàm bị lệch, không thể nhai thức ăn bình thường. Da mặt anh sần sùi và thường xuyên nổi mụn. Noppajit sống thu mình, ngại tiếp xúc với những người xung quanh.

Sau khi được chọn là nhân vật tham gia chương trình, chàng trai 22 tuổi đã trải qua 3 tháng phẫu thuật và bình phục ở Hàn Quốc. Anh được sửa xương hàm, tiêm botox, chăm sóc da...

Vẻ ngoài như tài tử của chàng trai Thái Lan. Ảnh: coconuts.

Khi quá trình hoàn tất, chàng trai Thái lột xác, sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, điển trai, khác xa sự tưởng tượng của mọi người.

Khi được đưa tới gặp mẹ sau 3 tháng, mẹ của Noppajit không thể nhận ra con trai mình. Chỉ đến khi nghe con nói : "Mẹ ơi, mẹ có nghe thấy con không?", bà mới bật khóc nức nở.

Người mẹ không thể nhận ra con sau phẫu thuật. Ảnh: coconuts.

"Mọi người nói tôi khác xa trước đây. Ngày xưa, ai cũng nói mặt tôi không bình thường và xã hội không chấp nhận tôi. Giờ tôi có nhiều bạn hơn rồi", Noppajit chia sẻ.

Sở hữu vẻ ngoài long lanh, đẹp hơn trước nhưng tình cảm của Noppajit Monlin vẫn dành cho một người duy nhất, cô nàng chuyển giới có nickname là Tob. Hai người quen nhau qua Facebook và đã hẹn hò 3 năm.

