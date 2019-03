Trong xã hội hiện đại ngày nay, thuê người trông giữ trẻ đang trở thành nhu cầu vô cùng quan trọng đối với những gia đình có con nhỏ. Nắm bắt được nhu cầu này, rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới người trông trẻ hoặc các cơ sở trông giữ trẻ tư thục đã mọc lên. Tuy nhiên, nhu cầu lớn, nguồn cung thiếu dẫn đến chất lượng kém, điều này đã gây ra rất nhiều rủi ro đối với người sử dụng dịch vụ.

Điển hình là trường hợp mới đây của một gia đình khi có con bị ngã cầu thang do sự sơ suất của người giữ trẻ tại nhà, hậu quả là em bé đã bị tụ máu não, ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến sức khỏe sau này.

Theo trang Oriental Daily, chị Ngô (giấu tên), một phụ nữ đến từ Trung Quốc, sau khi sinh đã phải nhờ đến các dịch vụ môi giới bảo mẫu để tìm kiếm một người trông trẻ trong hai tháng do sức khỏe yếu.

Qua các thông tin trên mạng, chị Ngô đã tìm đến một trung tâm được quảng cáo là uy tín, chất lượng với dịch vụ đảm bảo tại địa phương.

Con trai chị Ngô bị bảo mẫu làm rơi từ trên cầu thang xuống đất.

Mặc dù chi phí thuê bảo mẫu tăng gấp nhiều lần so với bình thường do trùng với dịp nghỉ Tết Nguyên Đán, tuy nhiên, do có nhu cầu tìm gấp cộng với những lời PR hoành tráng từ phía trung tâm này, chị Ngô đã quyết định thuê một bảo mẫu tại đây.

Người bảo mẫu mà chị Ngô thuê được trung tâm này giới thiệu là có kinh nghiệm 10 năm trong nghề, làm việc cẩn thận và sạch sẽ. Thế nhưng, thực tế lại không đáp ứng được mong đợi của chị Ngô, do đó, chỉ sau một thời gian ngắn, chị đã yêu cầu trung tâm môi giới giới thiệu một người khác.

Người thứ hai trẻ hơn người thứ nhất 10 tuổi, nhanh nhẹn, hoạt bát hơn, đồng thời cũng rất siêng năng và nấu ăn ngon. Chị Ngô khá hài lòng với bảo mẫu thay thế này. Tuy nhiên, bi kịch đến với chị Ngô và gia đình không ai khác, bắt nguồn chính từ sự vô trách nhiệm của trung tâm môi giới và người bảo mẫu mà chị đang thuê.

Theo đó, vào sáng ngày 1 tháng 2 năm 2019, trong lúc bế con trai của chị Ngô xuống lầu, người bảo mẫu đã mất thăng bằng và ngã xuống cầu thang. Tiếng kêu từ cú ngã đã khiến chị Ngô giật mình chạy xuống, chị mới hốt hoảng phát hiện con trai của chị nằm im không khóc.

Hiện trường vụ việc.

Ngay lập tức, chị Ngô đã đưa người bảo mẫu đến bệnh viện kiểm tra. Về phần đứa bé, do không phát hiện thấy dấu hiệu vết thương, lại thấy con không khóc nên chị Ngô an tâm rằng con trai không bị sao hết và thằng bé chỉ đang ngủ. Tuy nhiên, một lúc sau đó, trên trán bé bắt đầu xuất hiện các vết thâm tím. Lo lắng, chị Ngô đã đưa con trai đến bệnh viện. Qua thăm khám và chụp CT, các bác sĩ tại bệnh viện Columbia Asia kết luận cậu bé có cục máu đông trong não. Sở dĩ bé không khóc sau khi ngã là do bị ngất xỉu.

Do mới chỉ là trẻ sơ sinh nên các bác sĩ không tiến hành phẫu thuật mà thay vào đó và dùng thuốc. Nguy hiểm hơn, cục máu đông trong não của em không có dấu hiệu tự tan, vì thế em được theo dõi nghiêm ngặt tại bệnh viện.

Cậu bé bị ngã đến ngất xỉu nhưng chị Ngô không đưa con đi kiểm tra.

Qua điều tra, được biết, người bảo mẫu mà chị Ngô thuê từ trung tâm môi giới có tiền sử bệnh án là cao huyết áp. Hơn thế người này đã từng trải qua phẫu thuật đầu gối trước đó. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến cú trượt ngã gây nguy hiểm đến tính mạng con trai của chị.

Ngay sau đó, chị Ngô đã làm đơn khiếu nại trung tâm môi giới bảo mẫu này, chị cho rằng, ngay từ đầu trong quá trình sàng lọc hồ sơ, trung tâm này biết rõ nhất về tình trạng sức khỏe của các bảo mẫu, tuy nhiên vẫn cố tình giới thiệu cho gia đình chị. Cùng với đó, chị đã yêu cầu bồi thường và hoàn trả phí sử dụng dịch vụ từ phía trung tâm này.

Sau khi nhân được đơn khiếu nại, nhân viên trung tâm đã đến thăm hỏi gia đình chị Ngô và sức khỏe em bé, ngoài ra không có động thái gì thêm. Được biết, giám đốc phụ trách trung tâm này sau khi xảy ra sự việc đã có chuyến công tác sang Singapore.

Theo Helino