Con gái út Tổng thống Trump "có bầu trước cưới" với bạn trai và sự thật như thế nào?

Nào ngày 21/7, Tiffany Trump đã bắt đầu kỳ nghỉ hè ngắn ngày ở đảo Mykonos, Hy Lạp cùng với bạn bè. Con gái út của ông Trump diện trang phục giản dị với áo phông, quần legging đen và đội mũ lưỡi trai, mái tóc vàng buông xõa tự nhiên.

Theo báo giới, Tiffany được nhìn thấy trò chuyện, cười đùa vui vẻ với bạn bè trên một chiếc thuyền sang trọng. Đặc biệt, Michael Boulos, bạn trai tỷ phú của Tiffany Trump cũng xuất hiện bên cạnh cô nàng. Tuy nhiên, điều nhiều người quan tâm chính là thân hình mũm mĩm bất thường của Tiffany.



Thân hình đẫy đà cùng vòng 2 to bất thương của Tiffany hồi cuối tháng 5.

So với chị gái vạn người mê Ivnaka Trump thì thân hình của Tiffany không được đẹp bằng. Tuy nhiên, cô vẫn được cho là xinh xắn, cân đối và hút mắt người đối diện. Do đó với thân hình mũm mĩm, bụng to khi xuất hiện vào ngày 21/7 của Tiffany đã khiến cư dân mạng dấy lên tin đồn cô đã mang bầu.

Bằng chứng được dân mạng đưa ra như sau: Vào tháng 5, con gái út ông Trump gây chú ý khi mặc một bộ đồ bikini màu xanh, xuất hiện trên chiếc du thuyền sang trọng ở Monaco khi đi nghỉ cùng với bạn trai. Tiffany để lộ vòng bụng to so với bình thường cùng thân hình ngấn mỡ.

Ở một sự kiện khác, Tiffany Trump được bạn trai nắm tay dìu đi, ân cần chăm sóc khi cả hai rời khỏi sự kiện, nhiều người tin rằng vì đang mang bầu nên cô được người yêu chăm chút cẩn thận. Vào tháng 6 vừa qua, Tiffany Trump cũng lộ thân hình kém sắc, sồ sề khi cùng gia đình đến gặp Hoàng gia Anh.



Trước đó, Tiffany rất thon gọn.

Đặc biệt, trong ngày 21/7, Tiffany tiếp tục trở thành đề tài bán tán của cư dân mạng khi lộ vòng 2 ngày càng to hơn, là bằng chứng cho thấy, con gái của Tổng thống Mỹ rất có thể đã "ăn cơm trước kẻng".



Trước những tin đồn và phân tích của mạng xã hội, Tiffany và bạn trai giàu có vẫn chưa lên tiếng. Sự im lặng này khiến nhiều người không dám chắc chắn sự việc mà mạng xã hội đồn thổi.

Đỗ Quyên (th)