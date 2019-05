Cô gái mua hàng online 18 chiếc váy xong về trả lại vì không thích nhưng sự thật đằng sau mới khiến chủ shop ngã ngửa

Trong xã hội hiện đại ngày nay, việc mua sắm online là nhu cầu tất yếu của mỗi người. Trong số đó, có những nơi đưa ra những quy định có lợi cho khách hàng và để kích ứng nhu cầu tiêu dùng, đặc biệt là dịch vụ được sử dụng sản phẩm trong 7 ngày, sau ngày đó không được trả lại. Chính vì những ưu đãi như thế mà nhiều khách hàng đã lạc đường và gây ra tình huống oái oăm cho chủ shop.

Anh Lý hoang mang khi khách trả lại 18 bộ đồ vì không thích.

Cách đây không lâu, một khách hàng đã làm dậy sóng cư dân mạng khi mua online 18 bộ đồ và sau đó trả lại với lý do không thích. Được biết, anh Lý và vợ là chủ shop trên trang bán hàng Taobao. Vào ngày 25/4 vừa qua, có một khách hàng họ Hoàng đặt mua 18 bộ đồ với tổng trị giá 4600 nhân dân tệ (khoảng hơn 15 triệu đồng). Anh Lý nói rằng đây là một đơn hàng lớn nên cảm thấy rất vui mừng. Hai ngày sau, anh Lý đã giao đồ cho khách nhưng đến ngày 5/5 thì bất ngờ nhận lại toàn bộ.

Anh Lý bất ngờ chia sẻ: "Tôi đã xem lại từng món đồ một, họ đã trả lại toàn bộ với lý do không thích". Bởi vì Taobao có quy định khách được sử dụng sản phẩm trong vòng 7 ngày và được trả lại. Tuy nhiên, anh Lý khẳng định, đơn hàng kia đã qua 7 ngày và việc trả hàng của khách đã bị Taobao từ chối. Ngay sau đó, khách lại tiếp tục gửi trả lần thứ 2 và lần này Taobao đã chấp nhận. Việc này khiến anh Lý cảm thấy khó chịu và không hiểu lý do vì sao lại như thế, sau khi xác nhận với Taobao, anh biết được rằng do khách hàng không thích nên đã quyết định trả lại.

Anh Lý đã chuyển hàng cho khách vào ngày 27/4 và đến ngày 5/5 khách đã trả lại.

Thông qua số điện thoại trên Wechat, anh Lý đã tìm được tài khoản mạng xã hội của cô Hoàng và phát hiện cô cùng em gái đã mặc những bộ đồ này đi Tây Tạng du lịch. Lúc này anh Lý vô cùng hoang mang: "Rõ ràng nói là không thích nhưng tại sao lại mặc đi du lịch và chụp ảnh như thế này?". Liên lạc với cô Hoàng - vị khách lạ lùng chưa từng thấy để hỏi về vấn đề này, cô thản nhiên trả lời: "Quần áo mà, mua thì phải thử chứ? Để biết chật rộng thế nào, chất lượng ra sao, bên Taobao đã chấp nhận tôi trả hàng rồi, tất cả mọi thứ đều có trong giấy tờ mua bán hết. Đừng hỏi tôi nữa, hãy hỏi người bán hàng đấy".

Khách hàng họ Hoàng đã mặc những bộ đồ này đi du lịch rồi sau đó về trả lại vì không thích.

Trước tình hình này, anh Lý không thể nói thêm được gì, anh chỉ chia sẻ rằng trong buôn bán cũng phải đến lúc gặp những trường hợp này. Cuộc sống có nhiều loại người nên đôi khi gặp để biết được bài học nhớ đời. Câu chuyện này đã thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, ai nấy cũng đều bức xúc với khách hàng này và đồng cảm với anh Lý. Một số người bình luận: "Lần đầu tiên tôi thấy loại người này luôn đó", "Ai cũng như cái người này thì ai dám buôn bán nữa, xã hội này loạn rồi",...

(Nguồn: Sina)

Theo Helino