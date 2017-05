Cô gái Brazil chi 180 nghìn đôla để có vòng ba to hơn Kim Kardashian

Từ khi nhìn thấy Kim Kardashian, Pamplona đã luôn muốn có được cơ thể như ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ.

Cựu người mẫu của Brazil, Jennifer Pamplona, 24 tuổi đã bỏ ra 180 nghìn USD (khoảng 4 tỷ đồng) để phẫu thuật thẩm mỹ giống cô Kim "siêu vòng ba". Trong đó có tới hơn 80 nghìn USD (1,8 tỷ đồng) được chi cho việc bơm mông.

Pamplona chia sẻ: "Tôi thích phẫu thuật thẩm mỹ từ lâu rồi. Sau khi nhìn thấy Kim Kardashian thì tôi càng muốn phẫu thuật hơn. Tôi muốn trông giống như cô ấy với những đường cong y như thế".

Pamplona bắt đầu công cuộc làm đẹp nhân tạo từ năm 17 tuổi. Cựu người mẫu từng bơm botox, hút mỡ, thậm chí cắt bỏ 4 chiếc xương sườn. Trong năm trước, Pamplona bắt đầu tiêm chất béo vào mông để tạo dáng đồng hồ cát.

Thân hình đồng hồ cát vẫn chưa thỏa mãn được cựu mẫu nữ. Cô muốn mông mình sẽ to hơn nữa.

Các bác sĩ phẫu thuật cảnh báo Pamplona không nên tiếp tục quá trình này nữa. Dù có cố gắng đến đâu thì Pamplona sẽ không thể trông giống như Kim được vì cô "quá nhỏ bé". Nhưng cựu mẫu nữ vẫn quyết tâm hoàn thành tâm nguyện của mình.

Pamplola cho biết: "Tôi muốn có cặp mông lớn hơn Kim. Mọi người nói rằng tôi không cần phải độn mông thêm nữa nhưng tôi luôn nghĩ rằng mình cần làm bởi phẫu thuật thẩm mỹ giúp tôi cảm thấy tự tin hơn nhiều".

Cho đến nay, Pamplona đã tiêm 500 ml chất béo vào mông và cô xác định sẽ nâng số chất béo lên 700 ml. "Các bác sĩ phẫu thuật cho rằng điều đó là không thể, họ nghĩ nó đã quá to so với tôi. Họ nói cơ thể tôi quá nhỏ so với Kim Kardashian nhưng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để được giống cô ấy", Pamplona giãi bày.

Theo Ngôi sao