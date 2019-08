Cô con dâu cũ vừa đẹp vừa tài gây tiếc nuối nhất của Tổng thống Donald Trump

Năm 2005, Vanessa và Donald Trump Jr. kết hôn trong sự ngưỡng mộ của công chúng. Cả 2 đều là những người tài sắc. Được biết, Donald Trump Jr., là cậu con trai cả vô cùng đáng tự hào của Tổng thống Trump và ông coi đó là "bản sao" hoàn hảo của mình. Còn cô con dâu xinh đẹp cũng là một phụ nữ độc lập tài giỏi và cá tính.

Trước khi là con dâu Donald Trump, Vanessa là người mẫu nổi tiếng.

Trước khi làm con dâu của Tổng thống Donald Trump, Vanessa từng là một ngôi sao nổi tiếng ở Mỹ. Được biết, Vannessa Haydon) sinh năm 1977, là cháu ngoại của nhạc sĩ dòng nhạc jazz người Đan Mạch Kai Ewans. Từ nhỏ đã có trong mình dòng máu nghệ thuật nên năm 20 tuổi, Vanessa đã trở thành người mẫu.

Cô sở hữu vẻ đẹp đậm chất Bắc Âu nên cô nhanh chóng thành danh, ký hợp đồng với công ty người mẫu nổi tiếng Wilhelmina. Đầu những năm 2000, Vanessa là ngôi sao đang lên tại Mỹ. Sau những lần sải bước trên sàn catwalk, cô lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất.

Ông Trump chính là người mối lái Vanessa cho con trai.

Năm 2003, Vanessa có vai diễn đầu tiên trong phim Something's Gotta Give, đóng cùng Jack Nicholson và Diane Keaton. Ngoài ra, cô cũng xuất hiện trên chương trình The Appretice (2004) và Bret Michaels: Life as I Know It (2010) với tư cách khách mời.

Năm 2005, Vanessa có một đám cưới đẹp với Donald Trump Jr.

Cũng từ năm 2003, Vanessa có cơ duyên gặp chồng là Donald Trump Jr. và người mối lái không ai khác chính là Tổng thống Donald Trump. Cuối cùng, vào tháng 11/2005, Trump Jr. cầu hôn vợ bằng chiếc nhẫn trị giá 100.000 USD tại trung tâm thương mại ở New Jersey, Mỹ. Kể từ đây, cuộc sống của Vanessa như bước sang trang khác. Cũng trong giai đoạn này, cô không chỉ là nghệ sĩ nổi tiếng, là dâu của doanh nhân giàu có mà cô còn là một doanh nhân.

Họ được nhận xét là cặp đôi đẹp trong mắt mọi người.

Năm 2010, cô đã bắt đầu xây dựng thương hiệu túi xách của riêng mình có tên là La Poshett. Ngoài công việc này, Vanessa còn đảm nhận vai trò trong ủy ban giám đốc quản lý quỹ từ thiện của em chồng Eric Trump, hỗ trợ tích cực trong các hoạt động từ thiện của gia đình nhà chồng, góp phần làm nên thành công của ông Donald Trump trong cuộc chiến vào Nhà trắng.

Tuy nhiên do Donald Trump Jr. trăng hoa nên Vanessa đã quyết định ly hôn sau 13 năm chung sống.

Thành công, giỏi giang và xinh đẹp là vậy nhưng cuối cùng Vanessa lại không nhận được cái kết hạnh phúc. Sau nhiều lần Donald Trump Jr. ngoại tình bên ngoài, Vanessa đã không thể tha thứ được nữa.

Cô quyết định đệ đơn ly dị vào tháng 3/2018. Nhiều người tiếc nuối cho gia đình ông Trump vì mất đi một "mảnh ghép" hoàn hảo. Nhưng với Vanessa thì đây là một sự may mắn. Cô vẫn là doanh nhân thành đạt, vẫn được ghi nhận là người phụ nữ giúp Tổng thống Trump có được kì tích. Và sau cùng, cô có các con thân yêu ở bên cạnh.

Nhan sắc ngọt ngào của con dâu cũ Tổng thông Donald Trump.

Đỗ Quyên (th)