CNN gây sốc khi tiết lộ lý do máy bay Ethiopia rơi là vì 'Chính phủ Mỹ đóng cửa'?

Người dẫn chương trình của CNN, Brianna Keilar, đã kết nối vụ chuyến bay ET302 của hãng hàng không Etopian gặp nạn cuối tuần qua với việc Chính phủ Mỹ tạm thời ngừng hoạt động gần đây.

Trao đổi với Hạ nghị sĩ Dan Kildee hôm 13/3, Keilar khẳng định rằng chiếc máy bay đã bị rơi vì Boeing đã không thực hiện nâng cấp phần mềm vào tháng 1, điều này là bởi Cục Hàng không Liên bang (FAA) không hoạt động do tình trạng Chính phủ đóng cửa.

"Vì vậy, Boeing thực sự đã thất bại trong việc cung cấp bản sửa lỗi phần mềm cho hệ thống máy bay trong 737 MAX 8 sau vụ tai nạn tháng 10 năm ngoái", Keilar nói. "Có những phi công nhìn vào trường hợp này cảm thấy như đây là một sự thiếu sót mang tính hình sự. Đó là những gì họ nghĩ về điều này".

"Việc sửa phần mềm mà theo The Wall Street Journal, đáng lẽ phải thực hiện vào tháng 1, và nó đã bị trì hoãn vì Chính phủ đóng cửa, FAA không hoạt động", người dẫn chương trình của CNN tiếp tục trước khi hỏi ý kiến ​​của ông Kildee.

Tuy nhiên, khẳng định của Keilar được cho là không chính xác, trang The Daily Caller đưa tin. Sau khi kiểm tra bài báo của Wall Street Journal, trang web đã phát hiện ra rằng Boeing không cung cấp bản cập nhật phần mềm do "sự khác biệt về quan điểm và các vấn đề công nghệ và kỹ thuật".

Ngoài ra, FAA sẽ không thể có chuyện ngừng hoạt động. Theo The Daily Caller, hàng ngàn thanh tra an toàn hàng không FAA và các nhân viên khác đã yêu cầu trở lại trong thời gian này để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay trên toàn quốc.

Liên quan đến sự chậm trễ cập nhật phần mềm của Boeing, FAA đã không nhấn mạnh vấn đề này thuộc về công ty, bởi vì tại thời điểm đó, chính quyền cảm thấy "không có mối đe dọa an toàn nào sắp xảy ra", tờ Wall Street Journal viết.

Được biết, bản cập nhật mới hiện đang được lên kế hoạch triển khai vào tháng 4, sẽ cho phép phi công kiểm soát máy bay tốt hơn trong các tình huống khẩn cấp.

Theo Nguoiduatin.vn