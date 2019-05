Chuyện thật như phim: Cô gái mỗi sáng thức dậy đều quên hết sạch chuyện đã xảy ra ngày hôm qua

"50 first dates" - 50 buổi hẹn đầu tiên - là tên một bộ phim có thể xem là "gối đầu giường" dành cho các fan phim hài lãng mạn. Bộ phim kể về hành trình cưa cẩm đầy gian truân giữa Henry Roth - một bác sĩ thú y - và Lucy Whitmore, cô gái xinh đẹp nhưng mắc phải chứng mất trí nhớ kỳ lạ. Mỗi sáng thức dậy, Lucy đều quên hết chuyện đã xảy vào hôm trước đó.

Lucy Whitmore (phải) - nhân vật mắc chứng mất trí nhớ kỳ lạ trong 50 first dates

Tưởng như chỉ là một câu chuyện giả tưởng, nhưng hóa ra căn bệnh Lucy gặp phải lại là hội chứng có thật. Mới đây, trang Fox8 đã công bố một trường hợp người mắc bệnh giống hệt như Lucy. Đó là Caitlin Little, một thiếu nữ mới 16 tuổi, là học sinh trung học tại Bắc Carolina, Mỹ.

Chuyện thật như phim: cô gái quên tất cả mọi thứ sau khi thức dậy

Tháng 10/2017, cô bé Caitlin (14 tuổi) đã gặp một tai nạn va chạm vào đỉnh đầu khi đang chơi thể thao cùng chúng bạn. Có điều chẳng ai ngờ rằng vụ tai nạn ấy khiến trí nhớ của cô bé bị tổn hại trầm trọng.

Caitlin Little - cô bé "Lucy Whitmore" ngoài đời thực

Caitlin sau đó không thể nhớ được thứ ngày tháng, lớp học nào đã đăng ký, hay thậm chí là cách mở thùng chiếc xe mới mua của gia đình. Mỗi sáng thức dậy, cô bé đều quên tất cả mọi thứ đã xảy ra vào hôm trước đó.

Cha mẹ khi đó đã đưa Caitlin đến một bệnh viện tại Greensboro (Bắc Carolina, Hoa Kỳ). Các bác sĩ sau khi chẩn đoán tin rằng trí nhớ của cô bé sẽ phục hồi sau đó vài tuần. Thế nhưng đã 18 tháng trôi qua, Caitlin vẫn không thể nhớ được bất kỳ thứ gì xảy ra quá 12 tiếng đồng hồ.

Các bác sĩ hiện vẫn không thể tìm ra giải pháp. Họ chẩn đoán rằng cô bé mắc chứng "quên về sau" (anterograde amnesia) - chứng bệnh khiến khả năng hình thành ký ức mới bị ngăn trở. Điểm đặc biệt của chứng "quên về sau" là những ký ức từ trước sự kiện gây mất trí nhớ vẫn còn nguyên vẹn - giống như những gì cô bé đang trải nghiệm.

Mỗi sáng thức dậy, cô bé quên sạch bách những gì xảy ra ngày hôm trước

Theo Fox8, vùng đồi thị (khu vực chịu trách nhiệm hình thành ký ức trong não) có chứa neuron thần kinh nối với đồi hải mã tại vỏ não để lưu trữ kỹ ức. Tuy nhiên khi gặp chấn động mạnh, kết nối giữa hai khu vực này có thể bị tổn thương. Điều này khiến khả năng lưu giữ ký ức không thể làm việc, và từ đó gây ra chứng "quên về sau".

Ở thời điểm hiện tại, căn bệnh này không có phương án chữa trị cụ thể. Các bác sĩ cho biết chỉ có thể cải thiện tình hình bằng các bài tập rèn luyện trí nhớ, hoặc tự mình lưu lại các thông tin bằng việc viết nhật ký...

Với trường hợp của Caitlin, não bộ của cô xóa sạch toàn bộ ký ức xảy ra sau trong ngày khi đi ngủ, khiến cô quên mọi thứ lúc tỉnh lại. Mỗi sáng thức dậy, cô bé đều tin rằng đó là 1 ngày sau khi vụ tai nạn diễn ra, dù thực chất đã 18 tháng trôi qua rồi.

"Này con yêu, con bị va vào đầu khi đang tập, và hơi mất khái niệm thời gian một chút." - mỗi sáng bố Caitlin đánh thức cô bé bằng những lời như vậy.

Giờ đây thì mỗi ngày, Caitlin sẽ có người nhắc nhở đó là ngày nào trong tuần, thời khóa biểu của ngày hôm đó. Khắp nhà đều có những mảnh giấy nhớ do chị cô - Sarah Little - chuẩn bị, nhằm giúp cô bé vượt qua ngày mới một cách an toàn.

Gia đình cũng đã đưa cô bé đi gặp nhiều bác sĩ, nhưng chẳng ai xác định được cơ chế khiến não bộ cô bé quên sạch như vậy. Hiện tại, họ đang thử nghiệm một phương pháp điều trị mới tại Texas với hy vọng cải thiện tình hình. Tuy nhiên, chi phí điều trị của phương pháp này là khá cao, nên gia đình đã lập trang GoFundMe để mong nhận được sự giúp đỡ.

Theo Helino