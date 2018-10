Chồng đánh bác sĩ rạn xương hàm vì không mổ đẻ cho vợ

Sự việc xảy ra bên ngoài phòng phẫu thuật tại Bệnh viện Số 1 Đại học Peking, thành phố Bắc Kinh, hôm 22/9, và được camera an ninh ở đây ghi lại, theo Beijing News.

Người đàn ông họ Zheng đã mất kiểm soát khi bác sĩ phẫu thuật He Yingdong khuyên rằng căn cứ vào các điều kiện sức khỏe của vợ ông ta thì việc mổ đẻ không phải là phương án phù hợp. Trước đó, bác sĩ He từng khẳng định Sun, vợ Zheng, hoàn toàn có thể sinh thường do tình trạng tăng huyết áp đã được kiểm soát.

Bac sĩ bị đánh.

Tuy nhiên, Zheng cho rằng cần phải mổ đẻ bởi đứa bé trong bụng đã quá ngày dự sinh và việc không đưa bé ra ngay có thể gây ra các biến chứng khó lường.

"Phẫu thuật mổ đẻ cần phải có đủ điều kiện mới có thể tiến hành được", một người giấu tên hiểu rõ sự việc nói với Beijing News. "Tôi từng xem qua hồ sơ bệnh án của bệnh nhân và đúng là sức khỏe cô ấy không đáp ứng được các điều kiện này".

Đoạn video trích xuất từ camera cho thấy Zheng xông tới đẩy, đấm bác sĩ He túi bụi. Để tự vệ, He cũng đánh trả. Cô con gái 19 tuổi cũng cùng bố tấn công bác sĩ He và hai đồng nghiệp. Sau vụ ẩu đả, He bị rạn xương hàm, tổn thương hốc mắt.

Đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Peking sau khi họp bàn, cân nhắc yêu cầu của Zheng và quyết định mổ đẻ cho sản phụ Sun vào ngày hôm sau.

Ngày 12/10, cảnh sát mới bắt giữ Zheng do vợ ông ta cần người chăm sóc cho bé gái mới sinh. Phía bệnh viện cũng lên án hành động tấn công của Zheng và yêu cầu ông ta phải bị pháp luật xử lý.

Cô con gái lớn của cặp vợ chồng, hiện là sinh viên năm nhất Đại học Sư phạm Bắc Kinh, cũng bị bắt nhưng được tại ngoại không lâu sau đó.

Theo Ngôi sao