Chồng cô Kim siêu vòng ba đối đầu ông Donald Trump tranh cử Tổng thống Mỹ giàu có như thế nào?

Ngày 8/7 rapper, doanh nhân Mỹ Kanye West bày tỏ sự quyết tâm của mình trong chiến dịch tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ tới. Kanye West bày tỏ không còn ủng hộ ông Donald Trump - chủ nhân hiện tại của tòa Bạch Ốc.

Phát biểu về quyết định này, Kanye West nói: "Như bất kỳ điều gì tôi từng làm trong đời mình, tôi đang tham gia cuộc đua này để giành chiến thắng. Tôi sẽ tranh cử với tư cách ứng viên đảng Cộng hòa nếu không có Trump. Tôi sẽ tranh cử với tư cách ứng viên độc lập nếu có Trump".

Kanye West và Tổng thống Donald Trump.

Kanye West tiết lộ anh đại diện đảng Birthday Party để tham gia tranh cử. Đồng thời West phủ nhận mục tiêu của anh là chia rẽ cử tri da màu cũng như gây tổn hại cơ hội đắc cử của ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden, đối thủ của Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay.



Những người nổi tiếng đứng về phía Kanye West bao gồm: vợ anh, sao truyền hình thực tế Kim Kardashian-West, và tỷ phú - doanh nhân Elon Musk, ông này tuyên bố "hoàn toàn ủng hộ" West tranh cử. Theo West tâm sự, họ đã bàn về câu chuyện tranh cử trong rất nhiều năm qua.

Chân dung Kanye West.

Về Kanye West, anh này sinh năm 1977. Kanye West là một nhà sản xuất thu âm người Mỹ và là một ca sĩ nhạc rap (rapper). Rapper sinh năm 1977 bắt đầu sự nghiệp với vai trò là nhà sản xuất cho hãng đĩa Roc-A-Fella. Từ đó anh đạt được những thành công quan trọng khi thực hiện sản xuất album The Blueprint của Jay-Z, cũng như nhiều bài hit của các nghệ sĩ Alicia Keys, Ludacris, Janet Jackson.

Phong cách sản xuất âm nhạc của Kanye West lúc đầu thường lấy những đoạn nhạc được hát với giọng cao - lấy mẫu từ các bản nhạc soul, kết hợp chặt chẽ với tiếng trống và tiếng nhạc cụ. Về sau này, âm nhạc do Kanye West sản xuất còn được ảnh hưởng bởi dòng nhạc R&B những thập niên 70, nhạc dân ca, nhạc cổ điển, pop và rock.

Sau này, Kanye West tự mở một hãng thu âm riêng có tên G.O.O.D Music (viết tắt của: Getting Out Our Dreams), là nhà của các nghệ sĩ như John Legend, Kid Cudi, Common, Mos Def, Mr. Hudson.

Kanye West làm giàu từ thời trang.

Về thành tựu trong nghề, Kanye West được chọn biểu vật và nhãn hiệu đăng ký là gấu Teddy, hình ảnh đã xuất hiện trong trên bìa của ba album đầu tiên cũng như trong nhiều video clip âm nhạc của anh.

Ngoài ra, trang xếp hạng About.com xếp Kanye West ở vị trí thứ 8 trong danh sách "Top 50 Hip-Hop Producers". Tháng 5/2008, Kanye West được kênh MTV tôn vinh là "Hottest MC in the Game" của năm. Tháng 12 năm 2010, anh lại được MTV bầu chọn là "Man of the Year".

Anh còn được tạp chí Forbes xếp hạng là nghệ sỹ hip-hop có thu nhập biểu diễn cao nhất thế giới. Năm 2019, tạp chí này ước tính anh kiếm được 150 triệu USD với vai trò rapper.

Tuy có thu nhập cao trong âm nhạc nhưng tài sản của anh lại đến từ một ngành nghề khác. Anh kiếm tiền từ thương hiệu giày dép và may mặc của mình có tên Yeezy. Trong năm 2019, thương hiệu đồ thể thao hợp tác với Adidas này được Bank of America định giá 3 tỷ USD. Theo Forbes, rapper 43 tuổi là chủ sở hữu duy nhất của thương hiệu. Tạp chí này ước tính Yeezy giúp West có 1,26 tỷ USD tài sản cá nhân.

Siêu biệt thự của Kanye West.

Ngoài tài sản thương hiệu, Kanye West và vợ - Kim Kadashian còn sở hữu một biệt thự lớn ở Hidden Hills, California. Khu biệt thự này có diện tích khoảng 1.455m2 nằm trên mảnh đất 1,2 ha với bãi cỏ, vườn nho và đài phun nước. năm 2014, cặp đôi mua với giá 20 triệu USD. 4 năm sau West và Kim dùng 20 triệu USD nữa để cải tạo trước khi chuyển đến năm 2018. Mẹ vợ West, bà Kris Jenner tiết lộ giá trị hiện tại của ngôi nhà lên tới 60 triệu USD.

Ngoài siêu biệt thự này, trước đó, West và vợ còn sống trong một biệt thự rộng hơn 830m2 với 6 phòng ngủ và 8 phòng tắm ở Bel Air Crest. Tuy nhiên, họ đã bán đi vào năm 2017. Dù bán biệt thự này đi nhưng West vẫn còn một chuỗi các căn hộ hạng sang ở New York.

Kanye West đã tung hàng chục triệu USD vào bất động sản trên khắp nước Mỹ. Năm 2019, rapper còn mua một trang trại trị giá 14 triệu USD ở bang Utah. Cùng năm đó, Kim Kadashian cũng mua trang trại thứ hai ở đây với 14,5 triệu USD. Ngoài ra, tỷ phú này hiện sở hữu hơn 120ha đất ở Calabasas, gần khu ở Hidden Hills mà anh ở.

Kanye West và vợ Kim Kadashian.

Không chỉ đầu tư bất động sản, West còn chịu chi cho vợ và con với những món quà hàng hiệu trị giá lớn. Kanye West cùng có một bộ sưu tập khá nhiều ô tô đắt tiền. Tổng giá trị của chúng lên đến 3,8 triệu USD, theo Forbes. Trong đó, có thể kể đến như chiếc Aston Martin DB9 trị giá khoảng 200.000 USD; Mercedes McLaren SLR với giá khoảng 300.000 USD đã qua sử dụng.

Bằng ấy khối tài sản, năm 2019 tạp chí Forbes ước tính tài sản của anh ở mức 240 triệu USD. Phải đến 2020, họ mới công nhận anh là tỷ phú với tài sản 1,3 tỷ USD. Tuy nhiên, anh cũng không mấy đồng tình vì cho rằng mình sở hữu đến 3,3 tỷ USD.

Đỗ Quyên (th)