Chị gái gọi Trump là 'kẻ dối trá'

Bà Maryanne Trump Barry, chị gái của Tổng thống Trump và là một cựu thẩm phán liên bang, đã mô tả em trai mình là một kẻ nói dối "không có nguyên tắc" trong một loạt các bản ghi âm do cháu gái của bà, Mary L. Trump bí mật ghi lại vào năm 2018 và 2019.

Các bản ghi âm đã được tờ The Washington Post đăng tải vào tối 22/8. Trong đoạn ghi âm, bà Barry thể hiện thái độ chê bai hiệu suất làm tổng thống của em trai.

"Ôi trời, những dòng tweet chết tiệt và những lời nói dối của nó" bà Barry nói về em trai trong đoạn ghi âm. Bà Barry đã hạn chế bình luận công khai về anh trai mình trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, nhưng các bản ghi âm cho thấy bà tỏ thái độ không tán thành hành động hoặc tính cách của em trai. Trong các đoạn ghi âm nhiều lần bà Barry gọi em trai tổng thống là "thằng nhóc" hoặc "không đọc thông tin về nó" trên báo.

Tổng thống Trump và chị gái Maryanne Trump Barry. Ảnh: WP.

Trong các đoạn băng ghi âm bà Barry cũng chỉ trích chính sách của chính quyền Trump trong việc tách trẻ em nhập cư khỏi cha mẹ của chúng khi họ cố gắng vượt biên từ Mexico để đến Mỹ.

"Nó là người không có nguyên tắc, không có đức tin. Nếu bạn là người có đức tin, bạn muốn giúp đỡ mọi người chứ không phải làm điều như vậy", bà Barry chỉ trích chính sách siết chặt nhập cư của ông Trump.

Trong các đoạn ghi âm bà Barry còn tiết lộ với cháu giá rằng ông Trump đã gian lận để vào đại học bằng cách nhờ người khác thi hộ SAT.

"Nó đã đến Fordham trong một năm và sau đó nó được nhận vào Đại học Pennsylvania vì đã có người tham gia các kỳ thi thay nó" bà Barry nói với cháu gái. "SAT hoặc bất cứ môn nào khác, bác tin là như vậy, bà nói.

Đây được xem là thông tin chấn động ngành giáo dục Mỹ bởi SAT là kỳ thi lớn đa quốc gia với tiêu chuẩn an ninh nghiêm ngặt để hạn chế tối đa gian lận. Nếu bị phát hiện gian lận, kết quả thi có thể bị hủy.

Trong mối quan hệ cá nhân, bà Barry cũng không hài lòng với em trai mình. Đỉnh điểm mâu thuẫn của hai chị em khi Trump cho rằng mình chính là người tác động để bà được bổ nhiệm vào vị trí thẩm phán liên bang.

"Chị sẽ ở đâu nếu không có em? bà Barry kể lại lời Trump nói và cho rằng đó là điều không thể chấp nhận, vị trí bà có được hoàn toàn nhờ vào khả năng của bản thân.

Gần đây, cháu gái tổng thống Mary L. Trump xuất bản cuốn hồi ký: "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man" (Tạm dịch: Quá nhiều và chưa bao giờ là đủ: Cách gia đình tôi tạo ra người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới), trong đó bà kể lại cách ông Trump được dạy dỗ đã biến ông thành "người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới".

Bà Mary L. Trump, cháu gái tổng thống Trump. Ảnh: Linkedin.

Trong cuốn sách, bà Mary miêu tả chú mình là con người theo giá trị tiền tệ và "gian lận như một phong cách sống". Bên cạnh thông tin và nhận định của chính tác giả, bà Mary Trump còn đưa vào sách những đoạn hội thoại với các thành viên trong dòng họ Trump và người ngoài, cũng như các tài liệu pháp lý, báo cáo ngân hàng, báo cáo thuế và các loại tài liệu khác.

Từ tháng 6 năm ngoái, Robert S. Trump, em trai của Tổng thống Donald Trump, đã cố ngăn cuốn sách của bà Mary xuất bản. Lý do được đưa ra là thỏa thuận bảo mật mà Mary đã ký cách đây 20 năm trong một cuộc tranh cãi xung quanh di chúc của ông nội Fred Trump Sr., cha quá cố của tổng thống Mỹ. Trong di chúc bà Marry, con gái của Fred Trump Jr. (anh trai tổng thống Trump) và nữ tiếp viên hàng không Linda Clapp chỉ nhận được phần tài sản rất nhỏ.

Trong một tuyên bố do người phát ngôn Nhà Trắng cung cấp, ông Trump bác bỏ những cáo buộc và đề cập đến cái chết gần đây của em trai Robert S. Trump. "Tôi nhớ anh trai mình và tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ vì người dân Mỹ. Không phải tất cả mọi người đều đồng ý, nhưng kết quả là rõ ràng. Đất nước của chúng ta sẽ sớm hùng mạnh hơn bao giờ hết ".

Theo Ngôi sao