'Chị đại' khét tiếng TQ cùng lúc mua vui với hàng chục trai trẻ

Tạ Tài Bình một thời khuấy đảo dư luận Trung Quốc, vì liên quan đến vụ án băng đảng xã hội đen dựa hơi người nhà làm quan to.



Tạ Tài Bình, sinh năm 1963, là người Trùng Khánh. Vốn là một nhân viên thuế vụ khu Ba Nam, người phụ nữ này bỏ việc vào năm 2000 rồi tập hợp một nhóm đối tác cùng mở sòng bạc.

Tạ Tài Bình bị cảnh sát đặc nhiệm Trung Quốc bắt giữ.

Chỉ trong thời gian ngắn, Tạ Tài Bình được biết đến là "chị đại" đất Trùng Khánh, khét tiếng đến nỗi ngay cả những tay đầu gấu bặm trợn nhất ở thành phố này khi đó cũng phải dè chừng và khiếp sợ khi nhắc đến tên bà ta. Báo chí địa phương gọi Tạ Tài Bình "sư nương xã hội đen".

Tạ Tài Bình thoải mái "tác oai tác quái" là nhờ dựa hơi người anh chồng tên Văn Cường, nguyên Phó giám đốc thường trực Sở Công an, Cục trưởng Tư pháp Trùng Khánh. Núp bóng chiếc ô to này nên trong tất cả các tụ điểm cờ bạc của Trùng Khánh, duy nhất sòng bạc của nữ quái họ Tạ là an toàn nhất đối với các con bạc.

Sòng bạc của Bình hoạt động "ổn định" từ năm 2000 đến 2009 (khi cả băng nhóm do Tạ cầm đầu sa lưới) mà gần như không gặp bất cứ khó khăn nào từ cảnh sát hoặc cơ quan chức năng.

Chuyện kể rằng Văn Binh, chồng của Bình và là em của Văn Cường, từng gặp trực tiếp Trưởng phòng Công an phân khu Du Trung trực tiếp yêu cầu "quan tâm" tới việc làm ăn của hắn. Vị trưởng phòng tên Trường Kiện biết mình đang nói chuyện với ai nên không dám trái lời. Kiện thậm chí công khai dặn dò hoặc ngầm báo cấp dưới hãy để yên cho "chị Bình" làm ăn.

"Chị Bình là em dâu của đại ca Văn Cường, đến chỗ chị thì yên tâm đi, đố viên công an nào dám lởn vởn"- đó là những lời mà các con bạc thường rỉ tai nhau.

Tạ Tài Bình cùng đàn em ra hầu tòa. Tháng 7/2009, Tạ Tài Bình cùng đồng bọn bị bắt trong chiến dịch triệt phá tội phạm xã hội đen của Công an Trùng Khánh do Bạc Hy Lai (người cũng đã "ngã ngựa") chỉ đạo. Cục trưởng Cục Tư pháp Văn Cường cũng sa lưới. Hai tháng sau đó, Tạ Tài Bình chính thức bị khởi tố tội danh lãnh đạo tổ chức xã hội đen và mở sòng bạc.

Theo cáo trạng, Tạ Tài Bình điều hành 20 ổ đánh bạc trong các khách sạn, hộp đêm, phòng trà ở Trùng Khánh. Băng đảng tội phạm của nữ quái đã gây ra hàng loạt vụ án tày trời như giết người, cướp của, bắt cóc, cố ý gây thương tích, tổ chức mại dâm, bắt giữ người trái phép, mở sòng bạc quy mô lớn….

Tuy nhiên, không chỉ là một thủ lĩnh xã hội đen khét tiếng, Tạ Tài Bình còn là con người dâm đãng vô độ. Bà ta đã từng bao 16 thanh niên trẻ trong thời gian dài để mua vui và thỏa mãn "nhu cầu" bản thân. Trong số này có nhiều người chỉ đáng tuổi con của "chị đại".

Trong số các tình trẻ có La Toàn được Tạ Tài Bình sủng ái nhất. Một số thuộc hạ của Tạ Tài Bình hé lộ rằng, bà ta không bao giờ đi cùng chồng Văn Binh vì hai người đã giao kèo, không ai can thiệp "công việc nội bộ" của ai. Văn Binh nghiện ma túy rất nặng nên từ lâu đã "bất lực", không còn khả năng đáp ứng nhu cầu chăn gối của vợ.

Với những tội lỗi nghiêm trọng đã phạm phải, Tạ Tài Bình bị tòa tuyên phạt 18 năm tù. Hơn 20 đàn em của bà này lĩnh các mức án 1-13 năm tù. Ngoài ra, "chị đại" Trùng Khánh còn phải nộp phạt hơn 1 triệu Nhân dân tệ.

