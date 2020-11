Cháu gái ông Donald Trump chúc mừng ông Biden chiến thắng

Cháu gái của Tổng thống Trump chia sẻ lên Twitter bức ảnh bà đang ngồi trên bãi biển, đầu đội chiếc mũ Biden-Harris, tay cầm một ly champagne sau khi các hãng thông tấn tuyên bố Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử 2020.

"Uống mừng vì nước Mỹ. Cảm ơn các bạn", Mary Trump tweet.

Mary Trump, cháu gái Donald Trump, đăng ảnh ăn mừng chiến thắng của Joe Biden. Ảnh: Twitter.

Trước đó, bà Mary Trump xuất bản cuốn sách Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Tạm dịch: Quá nhiều và không bao giờ đủ: Gia đình tôi đã tạo ra người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới như thế nào) trong đó bà kể lại cách ông Trump được dạy dỗ đã biến ông thành "người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới".

Trong cuốn sách, bà Mary miêu tả chú mình là con người theo giá trị tiền tệ và "gian lận như một phong cách sống". Bên cạnh thông tin và nhận định của tác giả, bà Mary Trump cũng đưa vào sách những đoạn hội thoại với các thành viên trong dòng họ Trump và người ngoài, cũng như các tài liệu pháp lý, báo cáo ngân hàng, báo cáo thuế và nhiều loại tài liệu khác.

Bà Mary Trump nói rằng ba năm đầu của nhiệm kỳ của ông Trump - người "hoàn toàn không đủ tư cách" để làm tổng thống - đã buộc bà phải "đặt bút xuống viết, không thể giữ im lặng được nữa".

"Nếu ông ấy tái đắc cử, đó sẽ là sự kết thúc của nền dân chủ Mỹ", bà Mary nói.

Trong một tuyên bố hồi tháng 8, Tổng thống Trump bác bỏ những cáo buộc của Mary trong cuốn sách. Đồng thời ông cũng phủ nhận đoạn ghi âm của các thành viên gia đình chỉ trích ông, trong đó có chị gái, bà Maryanne Trump Barry gọi ông là " kẻ dối trá ".

Bà Mary là con gái của Fred Trump Jr. (anh trai Tổng thống Trump) và nữ tiếp viên hàng không Linda Clapp. Sau khi cha của Tổng thống Trump là Fred Trump Sr qua đời cách đây 20 năm, trong di chúc ông chỉ để lại phần rất nhỏ tài sản cho những người con của con trai quá cố Fred Trump Jr. Số tài sản khổng lồ còn lại đều rơi vào tay ông Trump và em trai Robert S. Trump. Mary cáo buộc các chú của mình đã lừa đảo ép bà và anh trai phải ký "thỏa thuận bí mật" nhằm tước đoạt quyền lợi của họ trong đế chế kinh doanh của gia tộc Trump.

Ngày 7/11, các hãng tin đều đưa ra kết quả ông Biden thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng ngày 7/11 với 290 phiếu đại cử tri. Lúc đó, ông Trump đang đi đánh golf tại Sterling, Virginia. Ông tuyên bố " bầu cử còn lâu mới kết thúc " và khởi động cuộc chiến pháp lý phủ nhận chiến thắng của đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden.

Theo Ngôi sao