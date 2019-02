Chàng trai từng bị trục xuất vì quá đẹp trai: Cuộc sống "lên tiên", 5 năm sau khiến người ta sững sờ vì vẻ ngoài

Vào tháng 4/2013, cả thế giới được phen náo loạn trước hình ảnh đẹp hoàn hảo, đẹp không tì vết của 3 chàng trai đến từ Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), bị cảnh sát trục xuất khỏi đất nước Ả Rập Xê-út vì lý do… quá đẹp trai. 3 thanh niên đang tham gia một lễ hội văn hóa ở thủ đô Riyadh thì bị cảnh sát tóm gọn sau đó "tống cổ" về nước không phải vì lý do phạm pháp mà vì một lý do chưa từng thấy - họ quá đẹp trai. Chính quyền giải thích rằng họ e ngại vẻ đẹp trai quá mức của 3 thanh niên này sẽ khiến nhiều người, đặc biệt là chị em phụ nữ mê mẩn và rồi sẽ gây ra những chuyện không hay, gây bất ổn an ninh.

3 chàng trai bị trục xuất được xác định là Omar Borkan Al Gala, Hoàng tử Mutaib và Imran Abbas Naqvi. Trong đó, Omar Borkan Al Gala được xem là chàng trai đẹp nhất trong số 3 chàng.

Chỉ trong một thời gian ngắn, cuộc sống của Omar đã hoàn toàn thay đổi, đúng với cụm từ "một phút lên tiên". Omar sở hữu một khuôn mặt đẹp "không góc chết" cùng ánh mắt quyến rũ có thể "hớp hồn" bất kỳ cô gái nào. Omar sinh năm 1990, xuất phát là một người mẫu tự do, nhiếp ảnh gia kiêm diễn viên. Từ một người mẫu không mấy thành công, anh chàng bỗng vụt sáng thành một nhân vật nổi tiếng được hàng triệu người trên thế giới biết đến.

5 năm kể từ khi trở nên nổi tiếng khắp thế giới trong phút chốc, cuộc sống của Omar giờ đây đã có nhiều thay đổi nhưng một điều vẫn không hề thay đổi ấy chính là vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết của anh chàng. Mặc dù thông tin và hình ảnh của Omar cũng không thường xuyên được báo chí quốc tế đề cập đến nữa nhưng, trên trang Facebook, Twitter và Instagram cá nhân, Omar vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh và hoạt động thường ngày của mình.

Anh chàng diễn viên sinh năm 1990 này đang sống ở Vancouver, Canada để theo học ngành diễn xuất và làm người mẫu. Giờ đây, phong cách ăn mặc của anh chàng ngày càng trở nên phóng khoáng, hiện đại và nam tính. Omar vẫn nhận được rất nhiều lời mời làm người mẫu, quảng cáo.

Ngoài sự nổi bật về ngoại hình, Omar còn có một mối tình ồn ào với cô bạn gái có tên Yasmin Oweidah. Được biết, Yasmin là một nhà thiết kế thời trang từng theo học ở Trường nghệ thuật và kỹ thuật tạo mẫu cao cấp ESMOD danh tiếng của Pháp.

Omar và Yasmin đã bí mật kết hôn và có một cậu con trai tên Diyab. Bất chấp những lời đàm tiếu về nhan sắc của Yasmin, cả hai vẫn đến với nhau và có một "trái ngọt" là cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Sau tất cả những biến cố và thay đổi lớn, cuối cùng anh chàng đẹp trai nhất hành tinh vẫn tìm được bến đỗ bình yên của riêng mình.

