Chân dung mẹ của Bill Gates, Elon Musk, Donald Trump

Đằng sau thành công của tỷ phú Bill Gates có sự đóng góp quan trọng của bậc sinh thành, nhất là từ người mẹ tên Mary Maxwell Gates. Bà Mary Gates sinh năm 1929, là một doanh nhân có tiếng tại Mỹ. Bà là Chủ tịch Ủy ban điều hành của tổ chức United Way of King County, giám đốc Ngân hàng West Coast, lãnh đạo của tổ chức từ thiện Washington Gives, thành viên trong ban điều hành Đại học Washington.