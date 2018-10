Cát Phượng lên tiếng về đoạn tin nhắn được cho là Kiều Minh Tuấn nói lời yêu An Nguy sau màn xin lỗi ồn ào

Với nhiều tình tiết phức tạp, ồn ào giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy là chủ đề nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Mới đây nhất, trên mạng xã hội bất ngờ rò rỉ đoạn tin nhắn được cho là Kiều Minh Tuấn gửi An Nguy sau khi nam diễn viên cùng Cát Phượng có buổi họp báo xin lỗi. Theo đoạn hội thoại này, Kiều Minh Tuấn khẳng định bản thân không phải là người tốt. Dù vẫn nói lời yêu An Nguy nhưng anh cho rằng, cô sẽ gặp người tốt hơn mình trong tương lai.

Ngay lập tức, đoạn tin nhắn này được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, phần đông người hâm mộ cho rằng loạt ảnh ghi lại cuộc hội thoại có khá nhiều điểm đáng ngờ. Liên hệ với Cát Phượng, cô khẳng định đoạn tin nhắn này là giả. "Bữa giờ có không ít người lợi dụng chuyện để câu view. Tôi và Tuấn đều rất mệt mỏi" - nữ diễn viên cho biết.

Đoạn tin nhắn được cho là Kiều Minh Tuấn gửi An Nguy sau khi nói lời xin lỗi dư luận cùng Cát Phượng. Tuy nhiên, Cát Phượng đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

Trước đó, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã có buổi xin lỗi dư luận, nhà sản xuất vì ồn ào liên quan đến An Nguy.

