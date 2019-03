Cặp vợ chồng nắm chặt tay, qua đời cách nhau vài giờ

Judy và Will Webb, đều 77 tuổi, qua đời trong một trại tế bần hôm 6/3, ba tháng sau khi bà Judy bị nhiễm trùng còn ông Will đổ bệnh vì mệt mỏi, căng thẳng với bệnh tình của vợ. Sau khi ông Will được đưa tới trại tế bần ở thành phố Southgate, bang Michigan, bà Judy đã đề nghị các con đưa mình tới đây để được gần chồng, theo Metro.

Các nhân viên trong trại đã chuyển giường của hai ông bà cạnh nhau để họ có thể nắm tay vào ngày cuối đời.

Bà Judy và chồng Will Webb hiếm khi rời xa nhau trong 56 năm chung sống. Ảnh: WXYZ.

"Lúc bố tôi mất, mẹ tôi không nói lời nào, nhưng bà ấy nắm lấy tay ông, vuốt ve như thể muốn nói 'Tôi sẽ đến đó với ông sớm thôi'", MaryBeth Webb, con gái của cặp vợ chồng, nói với WXYZ.

Vài tiếng sau khi ông Will qua đời, bà Judy cũng trút hơi thở cuối cùng.

Ông Will và bà Judy trong ngày cưới năm 1963. Ảnh: WXYZ.

MaryBeth cho hay bố mẹ cô quen nhau năm 14 tuổi và kết hôn năm 21 tuổi. Hai ông bà đều "không muốn sống thiếu nhau". Với MaryBeth, chuyện tình của bố mẹ quá tuyệt vời và vĩ đại.

"Tôi mừng vì bố mẹ vẫn đồng hành và không phải chịu đựng nỗi đau mất nhau, nhưng chuyện này vẫn quá khó khăn với chúng tôi", người con gái chia sẻ.

Trong những tháng cuối đời, bà Judy và ông Will thường gặp các biến chứng về sức khỏe cùng lúc. Hai cụ nhiều lần bị suy tim đồng thời.

Ông Will, một thợ in và bà Judy, nhân viên bệnh viện, ra đi để lại ba người con gái, 5 cháu và 4 chắt.

Theo Helino