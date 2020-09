Cảnh sát bắn chết người da màu bị đưa ra tòa

Quyết định trên được đưa ra vào ngày 2-9. Nghi phạm là cảnh sát Jason Fletcher, 49 tuổi, và nạn nhân là ông Steven Taylor, 33 tuổi. Vào ngày 18-4, ông Fletcher nhận được cuộc gọi báo cáo về một người bị nghi là kẻ trộm cắp đang cầm gậy bóng chày bên trong một cửa hàng Walmart.

Dù là một cảnh sát kỳ cựu với 20 năm kinh nghiệm, ông Fletcher lại không chờ đồng nghiệp đến hỗ trợ. Thay vào đó, ông cố giật lấy chiếc gậy bóng chày của ông Taylor, sau đó dùng súng bắn điện và nổ súng. Theo lời luật sư quận Alameda Nancy O'Malley, tất cả sự việc diễn ra trong vòng chưa đến 40 giây.

"Hành động của sĩ quan Fletcher, cùng với việc ông không cố gắng tìm các giải pháp giảm căng thẳng khác khiến việc sử dụng vũ khí chết người của ông trở nên vô lý" - tờ New York Post trích lời bà O'Malley.

Hình ảnh cắt từ clip vụ ông Steven Taylor bị bắn chết. Ảnh: NBC News

Cảnh sát được một bảo vệ gọi đến cửa hàng vì một vụ nghi ngờ trộm cắp. Ông Fletcher là người đầu tiên có mặt và làm rõ với người bảo vệ rằng đó không phải là vụ cướp, sau đó ông chuyển tiếp thông tin này với các đồng nghiệp qua bộ đàm.



"Sĩ quan Fletcher không chờ đồng nghiệp hỗ trợ và ngay lập tức tiếp cận ông Taylor ở khu vực xe đẩy" - các công tố viên cho biết. Camera an ninh cho thấy ông Fletcher vừa rút súng vừa cố lấy gậy bóng chày từ ông Taylor. Ông Taylor giật lại cây gậy và bỏ đi.

Ngay sau đó, ông Fletcher dùng súng điện bắn nạn nhân 2 lần. Khi ông Taylor vẫn còn đang cố đứng vững, ông Fletcher lại nổ súng bắn vào ngực nạn nhân ngay khi một cảnh sát khác đến hiện trường.

"Việc xem xét kỹ lưỡng lời khai của các nhân chứng và các cảnh sát liên quan, bằng chứng vật lý và nhiều video về vụ nổ súng cho thấy tại thời điểm xảy ra vụ việc, việc kết luận ông Taylor có đe dọa chết người hay tấn công gây thương tích nặng với ông Fletcher hoặc bất kỳ ai trong cửa hàng là không hợp lý" - luật sư O'Malley kết luận.

Gia đình nạn nhân cho biết họ cảm thấy được an ủi về quyết định của tòa án. "Ông Taylor bị bệnh tâm thần và không tạo ra mối đe dọa nào đối với cảnh sát hay cộng đồng trước khi bị khống chế bằng súng bắn điện và bị bắn chết. Cho dù đây là một bước đi quan trọng đầu tiên trong việc tìm kiếm công lý, gia đình chúng tôi rất mong muốn được thấy ông Fletcher bị kết án và xử phạt thích đáng" - trích thông báo của gia đình ông Taylor.

Dự kiến, tòa án sẽ công bố phán quyết về ông Fletcher vào ngày 15-9.

Trong một diễn biến khác, 7 sĩ quan cảnh sát đã bị đình chỉ hôm 3-9 vì bắt giữ và khiến một người da màu tên Daniel Prude ngạt thở đến chết ở TP Rochester, bang New York vào ngày 23-3.

Hồi tuần này, gia đình ông Prude đã công bố camera an ninh ghi lại vụ bắt giữ. Trong clip, có thể thấy một nhóm cảnh sát trùm mũ kín đầu ông Prude, dường như để ngăn người này khạc nhổ, khi ông này quỳ trên mặt đất trong tình trạng bị còng tay và khỏa thân. Sau khi xem video, thị trưởng TP Rochester gọi đây là hành động phân biệt chủng tộc.

Theo báo cáo khám nghiệm tử thi, tờ New York Times đưa tin cái chết của ông Prude là một vụ giết người do "biến chứng của ngạt thở trong quá trình kiềm chế thể chất". Ngoài ra, "một cơn mê sảng" và tình trạng nhiễm độc cấp tính do phencyclidine, còn gọi là thuốc PCP, cũng là các nguyên nhân gây ra cái chết của ông Prude.

Theo Người lao động