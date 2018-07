Canada: Nắng nóng kinh hoàng khiến 33 người tử vong

Trang BBC ngày 6/7 mới đây đưa tin, đợt nắng nóng nóng kỷ lục tại Canada trong mùa hè này đã khiến con số người chết tại phía nam bang Quebec nâng lên mức 33 người. Thời tiết khắc nghiệt đã kéo dài được 1 tuần, bắt đầu từ ngày 29/6 với nhiệt độ khoảng 35 độ C và độ ẩm cao.

Thủ tướng Canada chia sẻ nỗi buồn với người dân Quebec thiệt mạng vì nắng nóng.

Cụ thể số người thiệt mạng tăng lên mỗi ngày trong tuần này, chủ yếu là những người ở độ tuổi từ 50 đến 80 vì không chịu được nắng nóng. Các nhà chức trách đánh giá đây là đợi nắng nóng tồi tệ nhất ở khu vực này trong hàng chục năm qua, đồng thời đưa ra đề nghị mọi người uống nhiều nước hơn và ít đi ra ngoài trời nắng.

Trong số 33 người thiệt mạng có đến 18 người sinh sống trong thành phố Montreal, thành phố đông dân nhất trong bang này trong khi nhiều nạn nhân khác sống ở các khu vực xung quanh. Chính quyền thành phố đã cho mở cửa các hồ bơi và khu vực có điều hòa tại những nơi công cộng trong thành phố.

"Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể", thị trưởng thành phố Montreal Valerie Plante trả lời. Ông cũng cho hay các nhân viên của thành phố đã đi gõ cửa từng nhà người dân và kiểm tra tình trạng sống của một số hộ dân trong khoảng 15.000 công dân.

33 người dân sống tại bang Quebec đã thiệt mạng vì nắng nóng.

"Tôi rất mong chờ người dân Montreal cũng sẽ đi gõ cửa, có thể là nhà hàng xóm để xác nhận tình trạng của người đó có ổn hay không. Đây là nỗ lực của tập thể", ông Plante cho hay.

Theo bộ y tế Canada, nắng nóng đặc biệt nguy hiểm với người già, trẻ nhỏ và những người không có sức khỏe tốt. Hầu hết những ca tử vong trong thành phố Montrealers đều trên 65 tuổi, sống trong điều kiện không có điều hòa và sức khỏe yếu kém.

Nhiệt độ trung bình tại đây cũng thường ở trên mức 25 độ C quanh năm. Đợt nắng nóng lần này được hi vọng sẽ giảm dần vào cuối tuần và rơi xuống khoảng 24 độ C, theo Cơ quan thời tiết Canada cho biết.

Theo Helino