Cái chết bí ẩn của phu nhân tài phiệt Hàn Quốc: Bị chồng con bạo hành, giam lỏng và đoạn tin nhắn tuyệt mệnh ám ảnh

Ngày 5/3 vừa qua, chương trình PD Notebook của đài MBC gây xôn xao dư luận Hàn Quốc khi tiết lộ những uẩn khúc xoay quanh cái chết của bà Lee Mi Ran, vợ ông Bang Yong Hoon, CEO khách sạn Koreana đồng thời cũng là thành viên của gia đình nắm giữ công ty truyền thông nổi tiếng Chosun Ilbo. Dù nguyên nhân cái chết được kết luận là nhảy sông tự tử nhưng với một loạt những thông tin vừa bị phanh phui cho thấy mọi chuyện không hề đơn giản như những gì báo chí đưa tin.

Rạng sáng ngày 1/9/2016, bà Lee Mi Ran nhảy sông Hàn tự tử. Trước đó 1 ngày, nạn nhân đã gửi cho anh trai Lee Seung Chul dòng tin nhắn thoại với nội dung: "Em xin lỗi. Em đã cố gắng sống nhưng làm sao em có thể đánh bại được Bang Yong Hoon của Chosun Ilbo cơ chứ. Em sợ lắm, ngoài cách này ra em không biết phải làm gì cả".

Ngay sau khi nhận được tin nhắn, Lee Seung Chul chạy khắp nơi tìm Lee Mi Ran nhưng cuối cùng vẫn không rõ tung tích của bà. Ông không ngờ rằng 1 ngày sau đó, tin dữ của em gái đã tràn ngập khắp các mặt báo. Bên trong chiếc xe của bà Lee Mi Ran, người ta tìm thấy 7 mảnh giấy note cho biết bà bị chồng bạo hành và từng bị các con bắt ép rời khỏi nhà bằng một chiếc xe cứu thương tư nhân.

Theo điều tra của cảnh sát, Lee Mi Ran trước khi tự tử đã sống cuộc đời không khác gì địa ngục. Trong suốt 4 tháng, bà bị giam lỏng trong tầng hầm, mỗi ngày chỉ được ăn vào buổi sáng với 2 củ khoai lang và 2 quả trứng trước khi bị bỏ đói 2 bữa còn lại.

Dựa vào lời khai của người giúp việc trước đây của gia đình họ Bang, bà Lee Mi Ran thường xuyên bị chồng đánh đập dã man. Nhân viên cửa tiệm spa mà phu nhân họ Lee lui tới cũng rất hay bắt gặp bà nói rằng một người nào đó rất đáng sợ.

10 ngày trước khi bà Lee Mi Ran qua đời, nhân chứng nhìn thấy 2 con của bà đã cưỡng chế, bắt mẹ rời khỏi nhà trên chiếc xe cứu thương tư nhân. Hình ảnh do chương trình PD Notebook công khai cho thấy trên người nạn nhân thời điểm đó chi chít vết thương, quần áo bị rách toạc, chứng tỏ nhiều khả năng bà bị chính người nhà của mình bạo hành. Sự việc này được cho là "giọt nước tràn ly" khiến bà Lee Mi Ran quyết định kết liễu đời mình.

Bằng chứng bà Lee Mi Ran bị chồng bạo hành được chính mẹ của vị phu nhân quá cố chia sẻ.

Sống trong cảnh địa ngục, Lee Min Ran nhiều lần muốn đệ đơn ly hôn nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng. Tất cả luật sư bà tìm đến đều từ chối, khẳng định bà không thể ly hôn, thậm chí còn khuyên vị phu nhân nên bỏ hết tất cả những tài liệu kia.

Quá trình điều tra cũng bị can thiệp không ít. Theo lời Lee Seung Chul, thi thể của Lee Mi Ran được xử lý gọn ghẽ dù chưa có sự đồng ý của gia đình. "Không tổ chức tang lễ, không nói với chúng tôi lời nào đã tiến hành xử lý thi thể rồi thông báo đã hoàn tất khám nghiệm tử thi" - anh trai của nạn nhân chia sẻ với chương trình.

Vào ngày 1/11/2016, camera an ninh bắt gặp hình ảnh ông Bang Yong Hoon cùng con trai lớn sử dụng rìu và đá đột nhập vào nhà em gái bà Lee Mi Ran. Tuy nhiên, tranh cãi nổ ra khi cảnh sát và công tố viên chọn tin vào lời trần tình của ông Bang hơn bằng chứng trích xuất từ camera an ninh dù trước đó ông cho biết bản thân không nhớ rõ sự việc. Ông Bang đã thoát khỏi cáo buộc nhờ vào hình ảnh được cho là ông đang can ngăn con trai đột nhập vào nhà dì trong đoạn clip.

Bằng chứng trên được ông Pyo Chang Won phát hiện sau khi tiến hành so sánh dữ liệu camera an ninh và tài liệu báo cáo của cảnh sát. Ông nghi ngờ quá trình điều tra đang bị người khác nhúng tay vào, bóp méo kết quả với mục đích xấu. Các con của bà Lee Mi Ran bằng một cách nào đó cũng thoát khỏi cáo buộc gây tổn thương cho mẹ.

Hiện tại, ông Bang Yong Hoon vẫn chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào. Tuy nhiên, với những bằng chứng thuyết phục trên, dân mạng chọn đứng về phía bà Lee Mi Ra và cảm thấy thương xót cho những gì người phụ nữ này phải trải qua đến nỗi tự tử để tự giải thoát cho chính mình. Sự việc vén thêm bức màn đen tối và cuộc đời của giới tài phiệt, trông bề ngoài hoành tráng và hào nhoáng nhưng bên trong chứa đựng không biết bao nhiêu nỗi đau, nước mắt và cả máu.

Không chỉ vướng cáo buộc bạo hành vợ, ông Bang Yong Hoon còn được cho là có liên quan đến cái chết của nữ diễn viên Vườn sao băng Jang Ja Yeon khi là một trong những cái tên xuất hiện trong lá thư tuyệt mệnh của cô.

