Cả ban nhạc chết thảm khi đi lưu diễn

Vụ va chạm xảy ra khoảng 1h sáng 27/3 cướp đi mạng sống của hai thành viên ban nhạc Her's là Stephen Fitzpatrick 24 tuổi và Audun Laading 25 tuổi cùng người quản lý tour Trevor Engelbrektson. Họ đang lái xe từ Phoenix, Arizona tới Santa Ana, California (khoảng 350 dặm) để chuẩn bị cho đêm diễn vào tối 28/3.

Ban nhạc Her's.

Một chiếc bán tải Nissan đi sai làn đã đâm vào xe Ford của ban nhạc, cảnh sát Arizona cho biết. Cú đâm quá mạnh khiến cả hai xe đều bốc cháy. Người lái xe bán tải cũng thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Công ty quản lý của Her's thông báo tin buồn trên Facebook: "Chúng tôi vô cùng đau lòng. Ban nhạc Her's đang đi lưu diễn 19 ngày ở Bắc Mỹ để quảng bá album mới Invitation to Her’s. Những đêm nhạc đều cháy vé với đông đảo người hâm mộ của họ. Her's là một trong những ban nhạc mới được yêu thích nhất nước Anh. Năng lượng, nhiệt huyết và tài năng của họ đã được khẳng định. Stephen và Audun là những người rất ấm áp, dịu dàng và vui tính. Hai thành viên có một tình bạn đẹp đẽ, thân thiết như anh em".

Stephen Fitzpatrick và Audun Laading gặp nhau khi còn là sinh viên của Học viện Nghệ thuật Liverpool. Họ thành lập ban nhạc Her's năm 2015, trình diễn theo thể loại indie và pop. Ban nhạc phát hành ca khúc đầu tay Dorothy vào tháng 4/2016 và ra hai album Songs of Her năm 2017, Invitation to Her vào tháng 8/2018.

Theo Ngôi sao