"Búp bê sống" nổi tiếng nhất thế giới: Từ nhỏ đến lớn bó buộc trong "lồng kính" của cha mẹ, không được quyết định cuộc đời mình

"Búp bê sống" nổi tiếng thế giới

Angelica Kenova là cô nàng được gắn liền với biệt danh "búp bê Barbie" và trở thành thần tượng của hàng triệu cô gái trên thế giới. Angelica Kenova sinh năm 1992 ở Nga và hiện đang làm người mẫu thời trang. Cô từng tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Matxcova chuyên ngành tâm lý học trẻ em.

Cô nàng "búp bê" sống này đang rất nổi tiếng ở Nga và nhận được sự quan tâm của hầu hết nam giới ở đây. Angelica Kenova trở nên nổi tiếng nhờ vào ngoại hình hoàn hảo, chuẩn mực như một búp bê barbie với mái tóc vàng óng, đôi mắt to tròn cùng những đường cong trên cơ thể đạt đến mức độ hoàn hảo nhất.

"Từ khi còn là một đứa trẻ, cha mẹ tôi đã gọi tôi là búp bê barbie. Khi tôi lên 6 tuổi, mẹ tôi bắt đầu mua cho tôi những con búp bê xinh đẹp và tôi sống như cuộc đời của búp bê barbie. Tôi rất vui khi được coi là thần tượng của các cô gái trên toàn thế giới", Angelica Kenova chia sẻ.

Ngay từ khi còn nhỏ, Angelica đã sống như một búp bê barbie.

Angelica rất tự hào về vẻ đẹp hoàn mỹ của mình. Cô nhận được hàng trăm lá thư từ người hâm mộ ở khắp nơi và cô vẫn hay khuyên họ phải luôn vui vẻ, yêu chính mình bởi theo cô, đó là bí mật của vẻ đẹp tự nhiên.



Cô khẳng định: "Tôi chưa bao giờ phẫu thuật thẩm mỹ. Điều này chỉ cần thiết khi một người có khiếm khuyết nào đó nghiêm trọng trên mặt hay cơ thể mà thôi".

Ít ai biết rằng, để có vẻ đẹp như vậy, Angelica Kenova phải trải qua quá trình tập luyện đầy hà khắc cùng cuộc sống được chăm chút trong "lồng kính". Có thể nói, cuộc sống Angelica Kenova đã được cha mẹ lập trình sẵn và cô gái trẻ luôn phải nhất nhất nghe theo cha mẹ, không bao giờ được phép làm sai lệch dù chỉ 1 li.

Angelica được mệnh danh là "búp bê sống" với vẻ ngoài y hệt như búp bê barbie.

Angelica phải trải qua quá trình tập luyện hà khắc để giữ cơ thể ở những chỉ sổ chuẩn mực nhất.

Cuộc sống trong "lồng kính"

Trong một bài phỏng vấn năm 26 tuổi, Angelica chia sẻ cô vẫn sống cùng cha mẹ và chỉ được hẹn hò khi có sự đồng ý của họ, mà điều này hiếm khi xảy ra. "Khi tôi lớn lên, bố mẹ nuôi dạy tôi như một công chúa, không bao giờ để tôi ra ngoài hay hẹn hò với bạn trai, cũng không cho tôi có những trải nghiệm như người lớn bình thường. Kết quả là, tôi không sống một cuộc sống thực thụ, tôi như con "búp bê sống" vậy", Angelica phát biểu.

Angelica chưa từng có một mối tình đích thực nào vì việc hẹn hò với bạn trai là điều xa xỉ đối với cô. "Mỗi lần đi hẹn hò, mẹ đều muốn đi cùng tôi. Tôi phải đặt bàn cho 3 người để mẹ có thể ngồi cùng chúng tôi và cả 3 ăn tối với nhau. Vì vậy, tôi chưa bao giờ có một buổi hẹn hò đúng nghĩa. Tất cả những chàng trai tôi biết chỉ là bạn bè mà thôi", "búp bê sống" người Nga tâm sự.

Angelica cũng nói về cuộc sống bị cha mẹ kiểm soát hoàn toàn: "Bố mẹ không muốn tôi dọn ra khỏi nhà. Tôi không được phép tự ý mua quần áo mà không có sự cho phép của mẹ. Mẹ thích chọn những bộ trang phục bó sát để tôi có thể phô diễn được vẻ đẹp hình thể của mình".

Bố mẹ của Angelica khi trẻ.

Angelica được nuôi dạy như một nàng công chúa, sống trong sự bao bọc của cha mẹ và biến thành một con búp bê barbie thực thụ.

Có thể nói rằng, Angelica lớn lên trong môi trường hoàn toàn được cha mẹ bao bọc kỹ lưỡng. Cô được mua những món đồ chơi tốt nhất, được học tập tại những ngôi trường uy tín bậc nhất nhưng cô không được phép làm bất kỳ điều gì nếu không có được sự đồng ý của cha mẹ. Điều duy nhất cô được phép làm chính là ăn mặc như búp bê.



"Mẹ tôi yêu vẻ đẹp mảnh mai của Barbie với những lọn tóc vàng, gương mặt dễ thương và những bộ quần áo đẹp. Bà muốn tôi phải giống như vậy. Tôi phải tạo dáng trước gương nhiều giờ và biểu diễn cho bạn bè bố mẹ xem. Mọi người vẫn hay gọi tôi là Barbie Nga".

Khi bước vào tuổi teen, bố mẹ Angelica đã thuê huấn luyện viên riêng để tạo ra một chương trình tập luyện cho cô với cường độ vô cùng khắc nghiệt để giúp cô sở hữu vóc dáng hoàn hảo nhất.

"Tôi phải tập với anh ta 2 đến 3 giờ mỗi ngày, 5 lần mỗi tuần để giữ chỉ số cơ thể. Anh ta cũng thiết kế những bài tập giữ cân nặng, cardio. Tôi cũng phải chạy vào mỗi buổi sáng nữa. Việc ăn uống của tôi cũng do huấn luyện viên đưa ra và đó là một bí mật", Angelica cho hay.

Để có một vẻ ngoài hoàn hảo nhất, Angelica tuân thủ nghiêm ngặt mọi chế độ mà cha mẹ đưa ra.

Ngoài thuê huấn luyện viên thể dục, cha mẹ của Angelica còn trả tiền hàng tháng cho chuyên gia dinh dưỡng, thẩm mỹ và trang điểm để chăm chút cho con gái. Angelica kiên trì thực hiện theo yêu cầu mà cha mẹ và các chuyên gia đưa ra. Cô coi chúng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.



Niềm khao khát tự do

Cuộc sống vốn dĩ là sự nắm bắt cơ hội và tạo ra thế giới cho chính mình nhưng Angelica lại hoàn toàn ở trong lồng kính do cha mẹ tạo ra. Cho đến thời điểm hiện tại, dường như mọi thứ đều đang rất tốt với cô gái này: Cô có vẻ đẹp vạn người mê đắm, nổi tiếng trên toàn thế giới và có cuộc sống an toàn, không có biến cố hay bất trắc nào xảy ra. Tuy nhiên, Angelica nhận ra rằng cô thiếu đi sự tự do và tình yêu đích thực của đời mình.

Nói về việc sẽ dọn ra ở riêng, Angelica cho biết, dường như việc này khó thành hiện thực. Cô nói: "Tôi nên sống độc lập nhưng bố mẹ tôi cứ khăng khăng rằng tôi phải sống cùng với họ. Tôi hiểu rằng thật vô lý khi để mẹ cùng đi hẹn hò và tôi phải độc lập. Nhưng giờ thì tôi chưa thể. Tôi rất yêu gia đình và không muốn làm họ buồn. Nếu tôi quyết định sống riêng hay làm điều gì đó trái với ý bố mẹ, đó sẽ là một scandal".

Với Angelica tình yêu là một thứ xa xỉ.

Angelica cũng hy vọng rằng cô sẽ sớm tìm được hoàng tử của đời mình và bố mẹ cô sẽ chấp nhận người này. Cô chia sẻ: "Tôi đang đợi chờ một tình yêu chân thành. Tôi thích đàn ông chững chạc có đôi mắt quyến rũ. Tôi không thích những đàn ông vô dụng hay quá chú trọng ngoại hình. Chồng tôi sẽ là một người thành công trong sự nghiệp".



"Bố mẹ giữ tôi trong cung điện bằng kính suốt cả đời tôi nhưng hy vọng một ngày nào đó, tôi có thể tự do. Không bao giờ là quá trễ để bắt đầu một cuộc sống độc lập", Angelica cho hay.

Mặc dù luôn khao khát tự do nhưng Angelica vẫn không dám nắm bắt lấy nó và cảm thấy chưa thực sự tự tin để bước ra ngoài, thoát khỏi lồng kính để vùng vẫy thế giới rộng lớn bên ngoài. Cô sợ rằng nếu rời khỏi gia đình mình có thể sẽ không bao giờ quay trở lại. Angelica sợ rằng cô sẽ bị cuốn hút vào những cám dỗ đầy hấp dẫn của cuộc sống hào nhoáng và sẽ đánh mất bản thân, quên mình đến từ đâu.

Hiện tại, Angelica Kenova vẫn là người mẫu đắt giá ở Nga. Cô ngày càng quyến rũ và gợi cảm với thân hình nóng bỏng. Trên trang Instagram cá nhân của mình, Angelica Kenova tích cực chia sẻ hình ảnh hoàn hảo với trang phục gợi cảm.

Angelica đang cố gắng giữ gìn những đường nét hoàn hảo cũng như hình ảnh cô nàng công chúa barbie trong mắt mọi người: "Tôi luôn hy vọng mình sẽ giữ gìn được nhan sắc và vẻ đẹp thanh xuân này, kiếm được nhiều tiền và được mọi người công nhận", Angelica cho hay.

Angelica hy vọng cô mãi giữ gìn được vẻ đẹp hoàn hảo như hiện tại.

Theo Trí thức trẻ