Bức ảnh kỷ niệm chuyến du lịch của cặp đôi trở nên rùng mình với sự xuất hiện của một nhân vật và câu chuyện bi kịch sau đó

Tháng 8/2011, toàn thể trung tâm ngôn ngữ Hansa bàng hoàng trước thông tin nữ học sinh diện trao đổi người Nhật Bản Ayano Tokumasu tử nạn trong chuyến đi tham quan thác Niagara nổi tiếng. Thời điểm đó, cặp đôi Andrea Smith và Jason Watson cũng có mặt ở thác Niagara đã tiết lộ bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của cô gái trẻ. Khi đó, cả hai không hề hay biết việc này, phải đến lúc về nhà, họ xem lại những bức ảnh chụp được trong chuyến đi mới phát hiện điều "rùng mình".

Cùng đi với Ayano trong chuyến du lịch định mệnh còn có một người bạn khác của cô. Theo lời nhân chứng kể lại, cô gái trẻ đã bước lên bậc thềm cao hơn, ngay kế bên hàng rào an toàn để có được một bức ảnh ấn tượng hơn. Thế nhưng, khi Ayano định bước xuống thì chẳng may bị mất thăng bằng, trượt chân rồi té ngã xuống từ độ cao 24m. Do dòng nước phía dưới chảy xiết dữ dội nên cô gái trẻ bị cuốn đi mất. Lực lượng cứu hộ sau đó có mặt tại hiện trường nhưng phải mất tận 3 ngày mới tìm thấy thi thể của Ayano và đưa ra kết quả xác định nhân dạng.

1 ngày sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, Andrea và Jason mới chia sẻ với tờ Windsor Star bức ảnh chụp khoảnh khắc cuối đời của Ayano. Vì bi kịch của nữ sinh Nhật Bản, bức ảnh kỷ niệm chuyến đi chơi vui vẻ của cặp đôi nay lại hóa thành hình ảnh gây ám ảnh, khiến người ta phải rùng mình mỗi khi nhìn lại.

Andrea thừa nhận bản thân cô cũng cảm thấy sởn da gà khi nhìn vào bức ảnh. "Đáng lẽ chúng tôi đã có thể làm được điều gì đó để cứu cô ấy nhưng chúng tôi đã không làm" - Andrea tự trách bản thân.

Cái chết của Ayano khiến gia đình và bạn bè của cô không khỏi bàng hoàng. Người thân của cô từ chối bình luận về vụ việc nhưng đối với họ đây là cú sốc kinh khủng khó có thể vượt qua. Về phía bạn bè cũng bày tỏ sự thương tiếc dành cho Ayano bởi trước đây ấn tượng về gương mặt dễ mến và sự thân thiện mà cô gái trẻ để lại trong lòng những người ở lại.

Qua vụ việc của Ayano, các nhà chức trách cũng đưa ra lời cảnh báo dành cho tất cả mọi người đi du lịch phải đặt sự an toàn lên hàng đầu, đừng chỉ vì một bức ảnh đẹp mà đánh đổi cả tính mạng của mình, như trường hợp của Ayano.

Hàng năm, thác Niagara đón tiếp hơn 10 triệu lượt khách tham quan và thỉnh thoảng vẫn xảy ra sự việc đáng tiếc tương tự vụ tai nạn của Ayano.

Theo Helino