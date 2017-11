Bố thông đồng với tài xế đâm chết con trai 7 tuổi vì món tiền bảo hiểm kếch xù

Khoảng 19h ngày 21/6/2017, người đàn ông tên Vương Hướng đã đến công an huyện Tả Vân trình báo sự việc con trai mình không may tử vong do tai nạn giao thông. Ông Vương khai, đang đèo con trai 7 tuổi về nhà bằng xe máy đến con đường nhỏ gần thôn thì trông thấy bên lề có một con chim trĩ nên dừng xe lại đuổi theo chim, để con trai đứng trông xe.

Khi đang men theo khe suối để bắt chim bỗng ông Vương nghe thấy một âm thanh rất lớn nên liền vội vã quay lại đường cũ. Về đến nơi, ông hoảng hốt nhìn thấy chiếc xe máy đã bị đâm đổ, bên cạnh là con trai mình đang nằm sóng soài trong vũng máu bên đường, chiếc xe gây tai nạn đã bỏ trốn.

Sau khi gây tai nạn cho cậu bé, lái xe đã bỏ trốn. (Ảnh minh họa).

Sau khi nhận án, đội cảnh sát giao thông đã liên tục điều tra ở khắp 2 tỉnh thành và 3 huyện lân cận, 12 ngày sau, cuối cùng họ tìm được tài xế gây tai nạn là một người đàn ông họ Vũ. Tuy nhiên, vụ án chưa kết thúc ở đó vì cảnh sát lại phát hiện họ Vũ có rất nhiều điểm đáng ngờ như: ngay sau khi gây tai nạn, Vũ đã bán vội chiếc xe đó mặc dù vừa mới mua, địa điểm xảy ra tai nạn là một con đường nhỏ hẻo lánh không nằm trong phạm vi sinh hoạt thường ngày của hắn.

Sau khi phân tích và điều tra, cảnh sát nghi ngờ vụ tai nạn giao thông này chỉ là một vụ việc ngụy tạo, đằng sau có thể còn che giấu những bí ẩn khác. Quả đúng như vậy, họ Vũ đã thừa nhận mình còn một đồng phạm khác, chính là Vương Hướng. Tại đồn cảnh sát, Vương Hướng khai nhận mình đã cùng tài xế Vũ dàn dựng nên vụ tai nạn này để lừa đảo chiếm đoạt món khoản tiền bảo hiểm kếch xù.

Ngày 20/10 vừa qua, cả 2 đối tượng đều đã bị bắt giam hình sự về tội danh ngụy tạo tai nạn giao thông để lừa đảo và tội cố ý giết người.

