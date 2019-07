Bỏ người vợ 25 năm theo nhân tình nóng bỏng, tỷ phú Amazon không ngờ sau khi ly hôn, vợ cũ lại có cuộc sống ngày một "lên hương"

Vào ngày 6/7, vụ ly hôn giữa tỷ phú Jeff Bezos và người vợ 25 năm đã chính thức kết thúc, các thủ thục chuyển giao tài sản đã được hoàn thành.

Theo Bloomberg, bà MacKenzie nhận 25% tổng tài sản, tương ứng với 4% cổ phiếu của Amazon, trị giá 38 tỷ USD. Số tiền này giúp vợ cũ ông chủ Amazon trở thành người phụ nữ giàu thứ 3 thế giới và là người giàu thứ 22 trên thế giới.

Sau khi ly hôn, cuộc đời của bà MacKenzie đã có những sự thay đổi nhất định. Không còn được biết đến trong vai trò là hậu phương vững chắc của tỷ phú giàu nhất thế giới, bà MacKenzie giờ đây được nhắc đến nhiều hơn trong hình ảnh một nữ tỷ phú hết lòng vì người khác và nổi bật hơn cả chồng cũ của mình.

Vợ chồng tỷ phú Amazon ly hôn trong êm đẹp.

Bà gây ấn tượng mạnh với mọi người và dành được nhiều lời ca tụng khi lựa chọn ly hôn trong nhẹ nhàng, nhận về mình khoản tiền ly hôn ít hơn nhiều so với dự đoán. Không chỉ vậy, bà còn tuyên bố sẽ dùng một nửa số tài sản được chia để đóng góp vào quỹ từ thiện The Giving Pledge, do Bill Gates và Warren Buffett khởi xướng. Bà nói sẽ trở thành người hào phóng hơn chồng cũ.

Vì thế động thái hiến ít nhất một nửa tài sản cho từ thiện của bà MacKenzie sau khi ly hôn được đánh giá là "tuyệt vời". Tờ QZ cho rằng sự khác biệt trong cách làm từ thiện của MacKenzie và chồng cũ khiến bà trở thành một trong những vị tỷ phú đáng theo dõi nhất hiện tại.

Bên cạnh đó, theo trang Pagesix, mỗi ngày, vợ cũ của tỷ phú Amazon lại nhận được hàng tá lời tán tỉnh của nhiều người đàn ông trên mạng xã hội. "Bây giờ trong tôi, em là người phụ nữ nóng bỏng nhất", "Nếu em muốn hãy gọi cho anh và chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu đó", "Chào buổi sáng, người phụ nữ xinh đẹp của tôi. Hãy luôn nhớ rằng em được yêu thương mỗi ngày", một số lời tán tỉnh dành cho bà MacKenzie hàng ngày.

Bà MacKenzie gây được thiện cảm với nhiều người sau khi ly hôn.

Có thể thấy rõ ràng, sau khi ly hôn chồng, bà MacKenzie trở nên giàu hơn, được mọi người yêu mến hơn và trở thành phụ nữ độc thân hấp dẫn trong mắt nhiều người. Một số người dùng mạng cho rằng, chắc chắn trong tương lai, bà sẽ tìm được cho mình một người bạn đời thực sự, muốn gắn bó với bà đến cuối cuộc đời.

Theo Helino