Bị vợ bỏ, ông chú hói đầu vùi mình siêng năng tập gym biến thành trai ngon 6 múi không chê vào đâu được

Có rất nhiều lý do khiến cho một cuộc hôn nhân đi đến vực thẳm tan vỡ. Từ những lý do to đùng đến cả những lý do xíu xiu như chuyện bát cơm chiếc đũa, nhà ở chung quá chật, vợ/ chồng mê chơi game… thế nhưng lý do ly hôn của cặp vợ chồng này mới đặc biệt hơn cả - ly hôn vì chồng vừa già vừa xấu.

Bị vợ bỏ rơi vì xấu xí, hói đầu, Shirapyong quyết định "trả thù".

Vài năm trước, người đàn ông Nhật Bản có tên tài khoản Instagram Shirapyong là một người không quá béo nhưng anh lại sở hữu cái đầu hói khó coi. Sau một thời gian chung sống, vợ của Shirapyong không thể chấp nhận được ngoại hình của chồng và đòi ly dị với lý do "anh mập mạp, bị hói đầu và còn già nữa".

Màn lột xác ngoạn mục đầy ngỡ ngàng của Shirapyong.

Theo SoraNew24, thực ra trước đây, khi còn học đại học Shirapyong cũng chăm chỉ tập luyện thể thao nhưng thói quen ấy không được duy trì sau khi anh tốt nghiệp.

Cuộc sống sẽ chẳng có gì biến động nếu như vợ anh không chê anh xấu và đòi ly di. Với ai cũng vậy cả thôi, ly hôn là một cú sốc đau đớn và với Shirapyong cũng vậy. Anh không thể ngờ người đầu gối tay ấp với mình lại chê bai ngoại hình của anh thậm tệ đến vậy. Tuy nhiên, thay vì ngồi một chỗ than thân trách phận, Shirapyong đã "biến đau thương thành hành động". Anh lập tức đăng ký một khóa tập thể hình và bắt tay vào tập luyện thật nghiêm túc.

Cơ bắp cuồn cuộn như thanh niên tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu.

Và rồi sự chăm chỉ đã được đền đáp, Shirapyong giảm được cân, sở hữu thân hình 6 múi rắn chắc, khỏe mạnh khiến cách chàng trai trẻ cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ. Không những thế, anh còn trở thành một vận động viên thể hình nổi tiếng, được nhiều người biết đến.

Thời gian gần đây, anh thường xuyên thi đấu trong các giải đấu thể hình và liên tục đạt thành tích cao nằm trong top 10 người xuất sắc nhất. Thành tích tốt nhất của anh cho đến nay là giành vị trí thứ 4 ở giải đấu thể hình Tokyo lứa tuổi trên 40.

Chưa dừng lại ở đó, ngoài hình chuẩn 6 múi còn mang về cho Shirapyong khá nhiều hợp đồng quảng cáo. Mới đây, anh đã cosplay thành nhân vật võ sĩ Dragon Sh Z, Tien Shinhan và thậm chí còn làm gương mặt quảng cáo cho một hãng taxi tại một lễ hội văn hóa nhạc pop Niconico Chokaigi.

Hiện tại, Shirapyong đã tìm được bến đỗ hạnh phúc mới.

Shirapyong cho biết anh chia sẻ câu chuyện của mình không phải để khoe cơ thể, ngoại hình mà anh muốn truyền cảm hứng cho những người khác để đạt được kết quả tương tự bằng cách kiên trì và chăm chỉ.

Hiện tại, Shirapyong đã tìm được bến đỗ hạnh phúc mới. Đó là người phụ nữ anh tình cờ gặp trong một trong những sự kiện thể hình.

Theo Helino